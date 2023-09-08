Denizli'de Ağustos ayında 39 bin kişi uçtu

Denizli'nin Çardak Havalimanı'nda Ağustos ayı süresince 39 bin 335 kişi hizmet görürken, toplamda 525 sefer yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2023 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı'nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 32 bin 475, dış hat yolcu trafiği 6 bin 860 oldu. Böylece ağustosta toplam 39 bin 335 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Denizli Çardak Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 475, dış hatlarda 50 olmak üzere toplamda 525'e ulaştı. Yük trafiği ise ağustos ayında toplamda 431 ton oldu.

8 aylık dönemde

Ocak - Ağustos aylarını içerisine alan 8 aylık dönemde ise Denizli Çardak Havalimanı'nda yolcu trafiği 299 bin 401, uçak trafiği 3 bin 552, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 960 ton olarak gerçekleşti. - DENİZLİ