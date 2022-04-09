Denizli'de 7 ilçede 300 üreticiye ayçiçeği tohumu dağıtılacak - Haberler

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Denizli'de 7 ilçede 300 üreticiye ayçiçeği tohumu dağıtılacak

AA - Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi
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Denizli'de 7 ilçede 300 üreticiye ayçiçeği tohumu dağıtılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ilçede 300 çiftçiye 4 bin 800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği verilecek.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ilçede 300 çiftçiye 4 bin 800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yürütücülüğündeki "Ayçiçeği Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında Baklan ilçesinde tohum dağıtım töreni yapıldı.

İlçenin sosyal tesislerinde gerçekleşen törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, üreticilere yönelik yeni bir destek projesini daha hayata geçirdiklerini ifade etti.

Proje ile Acıpayam, Baklan, Bozkurt, Çal, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçesindeki 10 bin dekar alanda üretim yapacak yaklaşık 300 üreticiye 4 bin 800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildiğini belirten Zolan, "Proje ile 3 bin ton rekolte hedeflenirken üretimden ise 36 milyon liralık gelir bekleniyor." dedi.

Törene İlçe Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, AK Parti Baklan İlçe Başkanı Mehmet Emin Giral ve Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya da katıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Denizli, Baklan, Ekonomi, Haberler

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