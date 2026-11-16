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Denizli'de 6 jeotermal ruhsat sahası 2 Aralık'ta açık teklifle ihale edilecek

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Denizli Valiliği YİKOB'un Resmi Gazete ilanına göre Denizli'deki 6 jeotermal kaynak ruhsat sahası açık teklifle ayrı ayrı ihale edilecek. İhaleler 2 Aralık Çarşamba saat 10.00'dan itibaren YİKOB toplantı salonunda yapılacak, şartname mesai saatlerinde ücretsiz görülebilecek.

Denizli'de 6 jeotermal kaynak ruhsat sahası için ihale düzenlenecek.

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Sarayköy, Çivril, Honaz, Buldan ve Pamukkale ilçelerinde bulunan 6 jeotermal kaynak ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 486 bin 585 lira ile 1 milyon 621 bin 950 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 2 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının toplantı salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında ücretsiz görülebilecek.

Kaynak: AA
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