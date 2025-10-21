Haberler

Denizli Çardak Havalimanı'nda 2025'te Yolcu Sayısı ve Uçuş Trafiği Artışta

Güncelleme:
Denizli Çardak Havalimanı, 2025 yılı Eylül ayı ve yılın ilk 9 ayına ait istatistiklerle dikkat çekti. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında 37 bin 52 yolcuya hizmet veren havalimanında, 614 uçuş trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde 358 ton yük taşındı. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise 336 bin 624 yolcu Çardak Havalimanı'nı tercih ederken, 4 bin 776 uçuş trafiği kaydedildi. Ayrıca 3 bin 147 ton yük taşınarak bölgenin ticaret ve lojistik kapasitesine katkı sağladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
