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Denizli Çardak Havalimanı'nda 2024 Ocak Ayında 38 Bin 526 Kişiye Hizmet Verildi

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Denizli'nin Çardak Havalimanı'nda 2024 Ocak ayında 38 bin 526 kişiye hizmet alırken, toplamda 416 uçuş seferi yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Denizli'nin Çardak Havalimanı'nda 2024 Ocak ayında 38 bin 526 kişiye hizmet alırken, toplamda 416 uçuş seferi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Denizli Çardak Havalimanı'nda Ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 37 bin 80, dış hat yolcu trafiği bin bin 446 oldu. Ocak ayında toplam 38 bin 526 yolcuya hizmet verildi.

Uçak trafiği 416'ya ulaştı

Ocak ayında Denizli Çardak Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 405, dış hatlarda 11 olmak üzere toplamda 416'ya ulaştı. Yük trafiği ise Ocak ayında toplamda 359 ton oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Denizli Ulaşım Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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