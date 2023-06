Denizli Büyükşehir, dolu zararı gören çiftçilere zirai ilaç desteği sağlıyor

Üreticinin dolu zararı Denizli Büyükşehir desteğiyle önlenecek

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çal ilçesinde dolu yağışında bağ alanları zarar gördüğü tespit edilen 240 çiftçiye zirai ilaç desteğinde bulunuyor. Zirai ilaç desteği ile bağlarda dolu yaralanmalarından kaynaklı hastalıkların oluşumu ve gelecek sezonlarında yaşanabilecek ürün kaybı önlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğünün zarar gören Çal ilçesinde yaptığı incelemede 240 üreticinin bağ alanlarında dolu zararı meydana geldiği tespit edildi. Bağ alanlarında doludan dolayı meyvelerde meydana gelen yaralanmaların bakteriyel ve fungal hastalık etmenlerinin giriş kapısı olacağı belirtildi. Söz konusu hastalıkları önleyerek, meyve yaralarının kapanmasını sağlamak ve sonraki üretim sezonlarında da verimin düşmesine engel olmak amacıyla ilaçlama yapılması gerektiği ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticinin zararını engelleyerek veriminin artmasına destek olmak için söz konusu dolu yağışından zarar gören çiftçilere zirai ilaç desteğinde bulunmaya karar verdi.

Büyükşehir'den çiftçiye zirai ilaç desteği

Denizli İl ve Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunan 240 üreticiye verilecek zirai ilaçlar Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek dağıtımına başlandı. Çal İlçesi Selcen Mahallesi'nde üreticilere ihtiyaç duyulan 450 litre 361,1 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit ile 1.800 kg (2.250 adet) kükürt 80 WG desteği sağlandı. Üreticiler teslim aldığı ilaçları bağ alanlarında uygulamaya başladı.

Büyükşehir her zaman üreticinin yanında

Çal İlçesi Selcen Mahalle Muhtarı Halit Duran, Denizli Büyükşehir Belediyesinin her doğal afet sonrasında her zaman çiftçilerin yanında olduğunu söyledi. Muhtar Duran, "Afet sonrası Büyükşehir Belediyemiz acil olan gerekli yardımları yapıyor. İlaç ve maddi ekipman desteği anlamında her türlü desteği sağlıyor. Osman Zolan Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmıyor" diye konuştu.

"Her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulundu. Doluda bağ alanları zarar gören çiftçilerin hasarını en aza irca için hemen bir çalışma başlattıklarını anlatan Başkan Zolan, "İnşallah bu ilaç desteğimiz ile üreticimizin zararlarını an aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu destek ile gelecek yıllarda da ürün veriminin düşmesi engellenecek" dedi.