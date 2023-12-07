Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesine doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor

Çevre dostu yatırımlarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bir doğal arıtma tesisini daha kente kazandırıyor. Kale ilçesinin Karaköy Mahallesi'ne 130 metreküp kapasiteli bin 464 kişilik doğal atık su arıtma tesisi inşa ediliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesinin Karaköy Mahallesi'nde atık suların doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması amacıyla doğal arıtma tesisi inşa çalışmalarına başladı. Proje kapsamında 12 bin 500 metrekare alanda, tek kademeli olarak yapılan tesisin bin 464 kişi kapasiteli olduğu belirtilirken, günlük ortalama 130 metreküp suyu arıtacağı işaret edildi. Çevre dostu ve tamamen doğayla uyumlu olarak yapılan tesiste elektrik tüketiminin olmayacağı, bu nedenle de işletme maliyetinin yok denecek kadar az olduğu belirtildi. Doğal atık su arıtma tesis ile tesise ekilen azot ve fosfor giderici ve topoğrafyaya uygun bitkiler sayesinde atık suların yeniden tarımsal kaynaklı olarak kullanılması amaçlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan göreve geldikleri ilk günden beri daha yaşanabilir bir Denizli için gayret gösterdiklerini belirterek, bu nedenle doğa ve çevre dostu yatırımlara ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Söz konusu yatırımlarla şehrin geleceğe daha da güvenle bakacağını vurgulayan Başkan Zolan, "Çok şükür geleceğe bırakacağımız bu güzel eserlerle Denizli'mizin güzelliğine güzellik katmaya devam ediyoruz. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tesisimiz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ