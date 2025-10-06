Denizli, Anuga 2025 Gıda Fuarı'nda Temsil Edildi

Dünya gıda sektörünün en büyük ve en prestijli buluşması olarak kabul edilen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı, bu yıl "Sürdürülebilir Büyüme ve Gıda Teknolojilerinde Yenilik" temasıyla binlerce profesyoneli Almanya'da bir araya getirdi. Denizli Ticaret Odası (DTO), 53 kişilik heyetle Anuga 2025'e katılarak Denizli'yi temsil etti.

DTO üyesi iş insanlarından oluşan Denizli fuar heyeti, gıda teknolojilerindeki son yenilikleri, üretim trendlerini ve uluslararası pazar dinamiklerini yerinde inceledi. Heyet, aynı zamanda fuar süresince Denizli'nin gıda sektöründeki potansiyelini de uluslararası düzeyde tanıttı ve çok sayıda iş bağlantısı kurdu. Bu yılki Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda, Denizli'den 17 firma, kendi ürün ve markalarıyla yer aldı. Bu firmalar; kuruyemiş, baklava, baharat, tarım ürünleri ve gıda teknolojileri alanlarında Denizlili üreticilerin üretim gücünü ve yenilikçi yaklaşımını uluslararası platformda sergiledi ve yurt dışındaki görünümünü güçlendirdi. Yurt dışı fuarlara katılımlarının Denizli'nin ihracat potansiyelini güçlendirmede ve firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmada büyük rol oynadığını vurgulayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Fuarlara katılım, üreticilerimizin dünya pazarlarında görünürlüğünü artırıyor ve yeni iş bağlantıları yapmalarının kapısını aralıyor. DTO olarak üyelerimizin bu tür organizasyonlara katılmalarını her zaman destekliyoruz. Talep oldukça dünyanın dört bir tarafındaki en önemli organizasyonlara en geniş heyetle gitmeye çalışıyoruz. Organizasyonlarımız büyük ilgi görüyor, teşekkür ediyoruz" dedi.

4-8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Anuga 2025'te, bu yıl 312'si milli katılım, 101'i de bireysel katılım olmak üzere toplam 413 Türk firmasının standı yer aldı. Türkiye, fuarın en geniş katılım gösteren ülkelerinden biri oldu. Denizlili firmalar da göz kamaştıran modern stantlarıyla dikkat çekerek ön plana çıktı.

DTO'dan, fuara katılan firmalarımıza, başarı dileği ile destek geldi

Fuardaki stantları ziyaret eden Denizli iş insanları heyetine eşlik eden DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, Denizli'den fuara giderek stant açan 17 firmanın, Türkiye'nin gıda sektöründeki kalitesini ve çeşitliliğini başarıyla temsil ettiğini söyleyerek teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Aracı, "Denizli'miz, tekstil ve benzeri endüstri alanlarında olduğu gibi gıda sektöründe de büyük bir potansiyele sahip. Anuga 2025, bu potansiyelimizi uluslararası pazarlarda sunmak adına üyelerimize önemli bir fırsat sundu. Katılıp da stant açan firmalarımızla gurur duyduk. Denizli markalarının dünya pazarında daha güçlü bir yer edinmesi için DTO olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Bize bu imkanı sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan ile yönetimimize ve meclis üyelerimize teşekkür ederiz" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Önal ve Hasan Kocabay'ın da yer aldığı bir heyet ile, fuar alanındaki Denizlili firmaları ziyaret ederek başarı diledi; fuar ve sektörleri ile ilgili fikirlerini dinledi. DTO'nun Anuga 2025 fuar ziyareti organizasyonu, yalnızca üyelerine bir fuar ziyareti imkanı sağlamadı, aynı zamanda Denizli'ye de uluslararası iş birliği, teknoloji paylaşımı ve pazar genişletme fırsatı sundu. Denizli Ticaret Odası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen geniş katılım, şehrin gıda ihracat potansiyelini artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anuga 2025'te odak, sürdürülebilirlik ile alternatif gıdalar oldu

Bu yılki fuarda özellikle alternatif protein kaynakları, sürdürülebilir üretim modelleri, sağlıklı beslenme trendleri ve yenilikçi gıda teknolojileri öne çıktı. Anuga Alternatives olarak adlandırılan yeni fuar alanında, bitki bazlı ve çevre dostu üretim çözümleri büyük ilgi gördü. Denizli heyeti, bu alanlarda yapılan sunumları ve seminerleri yakından takip ederek, dünyadaki sektörel gelişmeleri bölgesindeki üreticilere aktarabilmek adına önemli bir donanım edindi. - DENİZLİ