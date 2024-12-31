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DenizLeasing, Yenilenebilir Enerji ve KOBİ'lere 20 Milyon Avro Kredi Sağladı

DenizLeasing, Yenilenebilir Enerji ve KOBİ'lere 20 Milyon Avro Kredi Sağladı
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DenizLeasing, KOBİ ve tarım sektörlerini desteklemek için 20 milyon avro kredi temin etti. 10 milyon avro EFSE'den KOBİ'lere, diğer 10 milyon avro GGF'den yenilenebilir enerji projelerine yönlendirilecek.

DenizLeasing, yenilenebilir enerji, KOBİ ve tarımın finansmanı için "Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu"ndan (EFSE) ve Yeşil Büyüme Fonu'ndan (GGF) 20 milyon avro kredi temin ettiğini duyurdu.

DenizLeasing'den yapılan açıklamaya göre, 10 milyon avroluk kısmı KOBİ'lerin ve tarımın desteklenmesi amacıyla EFSE, diğer 10 milyon avroluk bölümü de kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için GGF'den olmak üzere toplam 20 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, DenizLeasing olarak iklim değişikliği, nüfus artışı ve kısıtlı kaynaklar sebebiyle, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarının gereği olarak, yenilenebilir enerjinin finansmanında rol almayı misyon edindiklerini belirtti.

Koçak, "Bugün, ağırlıklı kısmı güneş enerjisi ve endüstriyel - ticari alan Çatı GES projeleri olmak üzere yenilenebilir enerji projelerinin bilançomuzda payı yüzde 13 seviyesinde. Önümüzdeki yıllarda payımızı yüzde 20 seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, söz konusu alana yönelik uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temini konusundaki çalışmalarımızı da yoğunlaştırmış durumdayız. GGF'den aldığımız 10 milyon avro tutarındaki krediyi, enerji verimliliğini öne çıkaran projelerin finansmanında değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisini ayakta tutan KOBİ'lerin finansmanı ve Türkiye'nin tarımsal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi konularına da ağırlık verdiklerini vurgulayan Koçak, "Tarımsal ekipman üreticileri ve tedarikçilerle tesis ettiğimiz güçlü iş birliklerimizin de etkisiyle, 2024'te işlem hacmimizin yüzde 7'si, tarımdan geldi; burada tarımın mekanizasyonunda ve dijitalleşmesinde önemli rol oynayacak ve verimliliği artıracak akıllı sera, modern sağım tesisleri, biçerdöver yatırımları, hasat, balya ve silaj makineleri başı çekiyor. EFSE'den aldığımız 10 milyon avro tutarındaki krediyi, tarım ile beraber, KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları kaynaklara erişmeleri için kullanacağız. Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüme desteğin yanı sıra, üreticilerin ve KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri hedefiyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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