Haberler

DenizBank ve OYAK Grubu 400 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı

DenizBank ve OYAK Grubu 400 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DenizBank, Emirates NBD liderliğinde OYAK Grubu ile 1 yılı ödemesiz, toplam 6 yıl vadeli 400 milyon dolar tutarında ortak kredi anlaşması imzaladı. OYAK Grubu, bu krediyi sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik yatırımlarında kullanacak.

DenizBank, hissedarı Emirates NBD (ENBD) liderliğinde OYAK Grubu ile 1 yılı ödemesiz, toplam 6 yıl vadeli 400 milyon dolar tutarında ortak kredi (club loan) anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre OYAK Grubu, ilgili kaynağı, sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik stratejik yatırımların finansmanında değerlendirecek.

Bankanın koordinatörlüğünde yürütülen işlem, Körfez Bölgesi'nin en büyük bankalarından ENBD'nin Türkiye ekonomisine olan inancını güçlü şekilde gösterirken, OYAK'ın uluslararası sermaye piyasalarındaki erişim gücünü de teyit etti.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, OYAK Grubu'nun finansal yapısı ve uzun vadeli büyüme vizyonuyla Türkiye'nin köklü kuruluşları arasında yer aldığını dile getirdi.

OYAK'ın faaliyetlerini yurt içinde ve dışında destekleyerek Türkiye'ye sağladığı katma değeri artırması hedefinde olduklarını aktaran Baştuğ, şöyle devam etti:

"Hem hissedarımız ENBD'nin hem bizim Türkiye'nin potansiyeline olan inancı tam. Hissedarımızın Türkiye'ye katkılarını artırarak sürdürme konusundaki kararlı yaklaşımı da motivasyonumuzu artırıyor. Bu işlem, OYAK'a duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğu gibi bankamızın kurumsal finansman alanındaki lider konumunu ve uluslararası ağını ortaya koyması açısından değerli."

Baştuğ, Türkiye'ye olan uzun vadeli taahhüdünü bu kredi plasmanıyla bir adım öteye taşıdıklarına işaret ederek, OYAK'ın sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını anlattı.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş da anlaşmanın büyüme ve verimlilik odaklı yatırım stratejilerinin önemli adımını oluşturduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan sektörlerde faaliyet gösterdiklerine dikkati çeken Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Sağlanan bu kredi olanağıyla finansman yapımızı güçlendirirken, farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde verimliliği artıracak ve küresel rekabet gücümüzü pekiştirecek yatırımlara odaklanacağız. DenizBank'ın ve hissedarı ENBD'nin ülkemize ve OYAK'a duyduğu güven, bizim de uzun vadeli hedeflerimize olan inancımızı güçlendiriyor. Türkiye ekonomisine değer katmaya, istihdamı ve üretimi artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.