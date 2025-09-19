DenizBank'tan 270 Milyon Dolarlık Yeşil Tahvil İhracı

DenizBank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Proparco işbirliğiyle gerçekleştirilen yeşil tahvil ihracı kapsamında 270 milyon dolar kaynak sağlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üç uluslararası finans kuruluşunun ortak katılımıyla ilk kez gerçekleşen 5 yıl vadeli bu tahvil, DenizBank'ın sürdürülebilir finans çerçevesi doğrultusunda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım projelerinin finansmanında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, uzun yıllardır çalışmakta oldukları EBRD, IFC ve Proparco ile Türkiye'nin karbonsuzlaşma sürecine katkı sağlamak üzere yeni işbirliğine imza attıklarını belirtti.

Olağanüstü hava koşulları, gıda güvenliği tehditleri, su kıtlığı ve biyoçeşitlilik kaybının, çevreselliğin yanı sıra ekonomik ve toplumsal açıdan da önemli riskler oluşturduğunu vurgulayan Böcügöz, bu tablo karşısında finans sektörüne düşen sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğuna değindi.

DenizBank olarak ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliği bir arada destekleyen finansal çözümler üretmeyi öncelikleri haline getirdiklerini aktaran Böcügöz, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeşil tahvil ihracımızla, 270 milyon dolarlık kaynağı, iklim değişikliğinden kaynaklı risklerin azaltılmasına hizmet eden projelere uzun vadeli finansman desteği olarak aktaracağız. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirliği finansal ürün ve hizmetlerimize daha fazla entegre ederek çevre, toplum ve gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer de DenizBank'ın yeşil tahviline yaptıkları yatırımın, Türkiye'de sürdürülebilir finansman ekosisteminin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu aktardı.

Yatırımın yönlendirildiği işletmelerde, iklim direncinin artırılmasının yanı sıra yeni iş ve istihdam alanları oluşturularak ekonomik büyümenin desteklendiğini vurgulayan Schloemer, "IFC olarak, çevre odaklı hedeflerimizi, istihdam ve kalkınma hedefleriyle bütün halinde ele alıyor, Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçiş sürecine katkı sunmaya yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Oksana Yavorskaya ise sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu finansman araçları için kaynak ayırmaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Yavorskaya, "270 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı da söz konusu yaklaşımımızın güçlü bir örneğini oluşturuyor. DenizBank'ın Türkiye'de düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini hızlandırmaya yönelik çalışmalarının paydaşı olmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Proparco Finansman Direktörü Emmanuelle Riedel Drouin, Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk yeşil tahvil ihracında güven duydukları paydaşları EBRD ve IFC ile DenizBank'ın yanında olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işlem, gezegenimizi koruma konusundaki güçlü taahhüdümüzün bir göstergesi olarak bizim için önem arz ediyor. Aynı zamanda, Türkiye'de yeşil tahvil piyasasının gelişimi, iklim dostu yatırımların ölçeğinin genişletilmesi ve DenizBank'ın sürdürülebilirliği merkeze alan çalışmalarını ileri taşımasında da itici güç olacağına inanıyoruz."