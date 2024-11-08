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DenizBank, Murabaha Sendikasyon Kredisini 340 Milyon Dolara Yükseltti

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DenizBank, uluslararası piyasalardan sağladığı kaynaklarla 340 milyon dolara yükselen murabaha sendikasyon kredisini yüzde 165 oranında talep toplayarak gerçekleştirdi. İşlemde 9 ülkeden finansal kurum yer aldı ve bankanın son 2 yılda ülke ekonomisine sağladığı kaynak 4 milyar doları aştı.

DenizBank, murabaha sendikasyon kredisini yüzde 165 oranında talep toplayarak 340 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

DenizBank, 'Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye Ödülleri'nde 'Yılın İslami Sendikasyonu' kategorisinde iki ödül kazanan murabaha sendikasyon kredisini yüzde 165 oranında talep toplayarak 340 milyon dolara yükseltti. 9 ülkeden finansal kurumun iştirak ettiği, 2 yıl vadeli işlemle birlikte bankanın son 2 yılda ülke ekonomisine sağladığı kaynak miktarı 4 milyar doları aştı. Emirates NBD'nin aracı banka olduğu işlem, Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde gerçekleşti. Yeni bankaların katılımıyla yüzde 165 oranında talep toplayan işlemin toplam maliyeti dolar ve euro cinsinden sırasıyla 1 yıl vadede Sofr + %1,75 ve Euribor + %1,50, 2 yıl vadede Sofr+%2,25 ve Euribor+%2,00 olarak gerçekleşti.

"Fon kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz"

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Banka olarak, uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynaklarla ekonomiye katkımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz. 2023 yılında hayata geçirdiğimiz, Türkiye'de konvansiyonel bir ticari bankanın ilk kez gerçekleştirdiği İslami sendikasyonumuz, yakın dönemde, uluslararası sermaye ve finans piyasalarının en saygın organizasyonlarından Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye'de iki kategoride ödül almıştı. Şimdi sendikasyonumuzu Körfez ülkeleri, Avrupa ve Asya'dan finansal kurumların katılımı ile yeniledik. Kredinin İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu (ICD) tarafından sağlanan kısmı ile KOBİ'lerimizin kalkınma etkisi olan projelerinin finansmanına aracılık edeceğiz. Bankamızın fon kaynaklarına çeşitlilik kazandıran işlem, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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