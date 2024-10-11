Üye Girişi
Haberler

DenizBank, Küresel Ödüllerde Dört Kategoride Ödül Kazandı

DenizBank, Küresel Ödüllerde Dört Kategoride Ödül Kazandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DenizBank, uluslararası finans piyasaları organizasyonlarından dört farklı kategoride ödül alarak, ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı takdir edildi. 'Yılın En İyi Hazine ve Fonlama Ekibi Ödülü' de dahil olmak üzere, önemli başarılar elde etti.

DenizBank, uluslararası sermaye ve finans piyasaları organizasyonlarından "Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye Ödülleri" kapsamında dört farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, son iki yılda ülke ekonomisine 4 milyar doların üzerinde ilave kaynak sağlayan DenizBank, yatırımcı tabanını çeşitlendirmesi ve toptan fonlama ürünlerindeki başarısıyla "Yılın En İyi Hazine ve Fonlama Ekibi Ödülü"nü kazandı.

Türkiye'de konvansiyonel bir ticari banka tarafından ilk kez gerçekleştirilen 285 milyon dolar tutarındaki çift dilimli İslami sendikasyon kredisi ile "Yılın İslami Sendikasyonu" kategorisinde iki farklı ödül kazanan banka, uluslararası sermaye piyasalarında yatırımcılara ulaşma kabiliyeti ile "Yılın Tahsisli Yurt Dışı Tahvil İhracı Ödülü"nün de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, DenizBank olarak, ülke ekonomisine kaynak sağlayarak her alanda büyüme ve gelişmeyi desteklemeyi görev edindiklerini belirtti.

Böcügöz, toptan fonlamalarının yarısının yenilenebilir enerji projeleri, tarım, KOBİ'ler, mikro işletmeler, kadın girişimciler ve doğal afetlerden etkilenen bölgelere destek sağlamayı hedefleyen sürdürülebilirlik odaklı kaynaklardan oluştuğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımları teşvik etmek bizim için son derece önemli. Bugüne kadar Emirates NBD sahipliğinde Türkiye ekonomisine toplam 6,5 milyar dolar fonlama sağladık. Şu anda, yüzde 14,4 pazar payı ve toplam 2.1 milyar dolar kredi büyüklüğü ile Türkiye sendikasyon kredisi pazarında lideriz. Çabalarımızın Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde en başarılı ve yenilikçi işlemler arasında gösterilmesinden gurur duyuyoruz. Gelecekte de güçlü finansal yapımızla ülkemize kaynak sağlamaya ve bu kaynakları çevresel ve sosyal etkisi olumlu yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi

Denizbank Ekonomi Finans

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? 11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne? Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı 2024: KPSS gardiyanlik kaç puan 2024? BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.