DenizBank'ın NEOHUB'ı Yapay Zeka Girişimlerini Destekleme Programı Başlattı

DenizBank'ın iştiraki NEOHUB, yapay zeka alanında çalışan sekiz yeni girişim ile Yapay Zeka Etkileşim Programı'nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında girişimlerin tamamına, büyümeleri ve girişimcilik ekosistemine daha yüksek katkı sunmaları hedefiyle, ihtiyaçlarına özel birebir mentörlük ve alan odaklı iş geliştirme fırsatları sunulacak.

Programa seçilen girişimlerden, "AREYLight AI" akıllı şehirler için nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka destekli altyapı çözümleri geliştiriyor. Bir diğer girişim Enqura ise bankalar ve fintekler için dijital müşteri deneyimi, güvenli iletişim ve açık bankacılık çözümleri sunuyor.

EvolveChat girişimi kurumlara özel geliştirilen yapay zeka altyapısıyla "chatbot", otomasyon ve karar destek sistemleri sağlarken, Fintela AI de finansal verileri analiz ederek yatırımcılara hızlı ve kişiselleştirilmiş içgörüler sağlıyor.

GLOSA, üretken yapay zeka ve Agentic AI modelleriyle süreç otomasyonuna odaklanırken, REN girişimi, sürdürülebilirlik süreçlerini dijitalleştiren ve regülasyonlara uyumu kolaylaştıran bir "SaaS" çözümü sağlıyor.

TheClico, müşteri geri bildirimlerini analiz ederek markalar için gerçek zamanlı itibar yönetimi imkanı tanırken, Valufy girişim değerlemesi ve portföy takibini yapay zeka ile optimize eden yatırım teknolojisi geliştiriyor.

"Ölçeklenebilir etki yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, programın startuplara maddi kaynağın yanı sıra mentor desteği, iş ağı ve DenizBank'ın sahip olduğu ekosistemle etkileşim olanağı sunduğunu belirtti.

Çam, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji eğilimi olmadığını, iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artıran, müşteri deneyimini kişiselleştiren ve farklı sektörlerin dinamiklerini kökten dönüştüren bir araç olduğunu aktardı.

Deniz Akvaryum Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi çatısı altında, yapay zeka ile iş süreçlerini geliştirmeye odaklanan girişimlerle birlikte değer üretmeyi stratejik öncelikleri olarak gördüklerine dikkati çeken Çam, şunları kaydetti:

"Programımız kapsamında girişimler hem gelişim ve yatırım süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri danışmanlığa erişebiliyor hem de DenizBank'ın bilgi birikimi ve sektörel deneyimi ile stratejik ve kurumsal düzeyde iş geliştirme olanağı elde ediyorlar. Önümüzdeki dönemde de farklı alanlarda yapay zeka temelli çözümler üreten girişimleri desteklemeye, bu alanda ekosisteme değer katarak sürdürülebilir ve ölçeklenebilir etki yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz."