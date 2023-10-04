Deniz Suyu Sıcaklığı Balık Avını Olumsuz Etkiliyor

Sinop'ta balık satıcıları, deniz suyu sıcaklığının yüksek olmasının balık avını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Deniz sularının hala 18-20 derece olması, balıkların yavrulama dönemini etkiliyor ve balık çeşitlerinin azalmasına neden oluyor. Poyraz rüzgarının da deniz sıcaklığını artırdığına dikkat çeken balık satıcıları, palamut balığının bu sene az olduğunu söylüyor.

Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması balık avını olumsuz etkiliyor

SİNOP - Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması balık avını olumsuz etkiliyor.

Sinoplu balık satıcısı İsmail Değer, "Bu yaz da deniz sularının çok sıcaktı. Şu an ekim ayındayız ve hala deniz sularının 18 ile 20 derece olması, tabii ki denizdeki bütün canlıları etkiliyor. Şu anda normalde mezgit, barbun, lüfer ve levrek gibi balıkların bolca görülmesi gerektiği bir dönemde, bu balıklar bile yok. Palamut balığı genellikle 15, 16, 17 derecelerde olan balıklardır. Suyun sıcak olması yavrulamayı etkiledi. Yavrulama döneminde çok sıcaklar da yavrular büyüyemiyorlar. Balıklar soğuk ortamı seviyorlar. Bu sene deniz suyunun sıcak olması, palamudun yok denilecek kadar az çıkmasına sebep oldu" dedi.

Poyraz rüzgarının deniz sıcaklığının arttığına dikkat çeken balık satıcısı Erdoğan Doğan, "Bu sene havalar çok sıcak. Sürekli poyraz esti. Palamut geçen sene boldu, bu sene yok. Palamudun olması için denizin soğuk olması lazım. Havaların sıcak olması, palamut yumurtalarını olumsuz etkilemiş olabilir. Kasım ayında olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.