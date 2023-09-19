Deniz olmayan Sivas'ta balık sağımı başladı

Denize uzaklığı 430 kilometre olan Sivas'ın Gürün ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.

SİVAS - Denize uzaklığı 430 kilometre olan Sivas'ın Gürün ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan Özgür Alparslan yaklaşık 30 yıldır alabalık üretimiyle uğraşıyor. Alparslan, ilçede bulunan Gökpınar gölü yakınlarında kurduğu ve denizden uzaklığı 430 kilometre olan tesiste balık sağımına başladı. Alabalıkların sağımı ve yumurta dölleme işlemi el masajıyla yapılırken bu tesiste yıllık ortalama 5 milyon civarında alabalık üretimi ve gönderimi gerçekleştiriliyor. Üretilen yavru alabalıklar Elazığ, Kayseri, Erzincan, ve Tunceli gibi illerde bulunan barajlardaki alabalık çiftliklere gönderiliyor.

"Yıllık ortalama 5 milyon civarında üretimimiz ve gönderimimiz var"

İşletme sahibi Özgür Alparslan, yıllık ortalama 5 milyon civarında üretim ve gönderimlerinin olduğunu belirterek, " Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Yerimiz Sivas Gürün Gökpınar'da. Alabalık üretimi yapıyoruz. Yavru üretimi yapıyoruz. Son yıllarda da dönüştürülmüş şekilde komple yavru üretiyoruz. Son zamanlarda foto period sağımı ile kış dönemi hariç yaz döneminde sağım yapıyoruz. Bölgede Elazığ, Kayseri, Erzincan ve Tunceli gibi bazı illerde yavru üretimini dışardan sağlayan çiftlikçe arkadaşlara yavru sağlıyoruz. Yıllık ortalama 5 milyon civarında üretimimiz ve gönderimimiz var" dedi.