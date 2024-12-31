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Demirci'ye Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi Kurulacak

Demirci'ye Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi Kurulacak
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Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeye kurulacak meyve ve sebze kurutma tesisinin tarıma dayalı ekonomiye katkı sağlayacağını açıkladı. Tesisin kadın kooperatifi aracılığıyla sosyal ve ekonomik kalkınmaya da destek olacağı belirtildi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeye meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacağını bildirdi.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede önemli bir tesise imza atıldığını belirtti.

İlçe ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu ifade eden Kara, "İlçemizin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Tarım Ürünleri Merkezi bünyesinde ve güneş enerjisinden elde edilen elektriğin kullanılacağı meyve ve sebze kurutma tesisi ilçemize kazandırılıyor." dedi.

Kara, tesisin üreticilere önemli katkı sağlayacağına inandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tesisin coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere katma değerli ürün çeşitliliğinin artırılması fayda sağlayacak. Bu aşamada ihtiyaç duyulan iş gücünün kadın kooperatifi çatısı altında sosyal ve ekonomik anlamda dezavantajlı kadınlardan sağlanarak ilçedeki sosyoekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Ekonomi
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