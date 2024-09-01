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Demirci'de Menengiç Ağaçlarından Elde Edilen Antep Fıstığı Üretimi Artıyor

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Manisa'nın Demirci ilçesinde aşılanan menengiç ağaçlarından elde edilen Antep fıstığında bu yıl 270 ton üretim bekleniyor. Hasat sezonu başlayan fıstıklar, kurutularak Gaziantep'ten gelen tüccarlara satılıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde aşılanan menengiç ağaçlarından elde edilen Antep fıstığında, bu yıl 270 ton üretim bekleniyor.

Demirci Ziraat Odası öncülüğünde yaklaşık 4 bin 500 dekarlık alandaki menengiç (çitlembik) ağaçlarının aşılanmasıyla elde edilen Antep fıstığında hasat sezonu başladı.

Ağaçlardan silkelenerek dış kabuğundan ayıklanan Antep fıstıkları, kurutularak Gaziantep'ten gelen tüccarlara satılıyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, yaptığı açıklamada, ilçede Antep fıstığı üretiminin her yıl arttığını, bu yıl rekolte hedefinin ise 270 ton olduğunu ifade etti.

İmrenler, Kulalar Sevinçler, Hoşçalar, Yiğitler, Köylüce mahalleleri başta olmak üzere 25'e yakın kırsal bölgede Antep fıstığı üretildiğini aktaran Karakaya, "İlçemizde üretilen paşa Antep fıstığı kuruyemişçilerin gözdesi." dedi.

Yiğitler Mahallesi'nde 20 yıldır fıstık üreticiliği yapan İsmail Akbulut da hasat sezonunu başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaptıkları işlemler hakkında bilgi veren Akbulut, "Ağustos ayı sonunda hasadına başlıyoruz. Topladıktan sonra makineyle kabuğundan ayırdıktan sonra suya atıyoruz. Boş olanlar yukarı çıkar boşları ayırdıktan sonra dolu olanları gölgede kurutuyoruz. Bu yıl fıstığın kilogramı 300 liradan satılıyor." şeklinde konuştu.

Yiğitler Mahalle Muhtarı Hayrettin Karakaya ise mahallede yılda 20 ton fıstık üretildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mahallemiz sakinleri tarlalarında ürünlerini topladıktan sonra eylül ayı sonu Gaziantep'ten alıcılar gelir. Mahallemize pazar kurulur ve fıstıklarını satarlar. Bizde üretilen fıstığın kalitesi Gaziantep'te üretilenle aynı. Paşa fıstığı denilen tür yoğun üretiliyor, kalanları ise baklava yapımında kullanılmak üzere alınıyor."

Kaynak: AA / Ekonomi

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