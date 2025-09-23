Demirci'de Hünnap Hasadı Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde taze iri olarak üretimi yapılan hünnap meyvesinde hasat başladı.

İlçede sadece Söğütçük Mahallesinde üretilen taze ve iri hünnaplar kadınlar tarafından hasadı yapılıyor. Toplanan hünnaplar iriliğine ve ufaklığına göre ayrılarak kasalara konuluyor. Mahalle'de 2010 yılında 6 bin fidan dikilerek başlayan üretime şu anda 60 bin fidan ile devam ediliyor.

Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "6 bin fidan ile üretime başladık. Şu anda 60 bin fidan ile üretime devam ediyoruz. Ağaçlarımızın sulamasını damlama sulama sisteme ile yapıyoruz. Bu yıl için hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi rekoltemizi biraz düşürdü. Bu yıl 150 ton rekolte beklentimiz var. Ürettiğimiz ürünleri İzmir, İstanbul, Bursa gibi illerin yanı sıra ulusal zincir marketle gönderiyoruz. Yılda 2 kez ağaçlarımıza bakım yapıyoruz. Mevsim sıcak olursa uzun budama yapında ürünlerimizi koruyabiliyoruz. Çiçeğini dökmemesi içinde haftada 2 kez damlama sulama yapıyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmıyoruz üretimde. Kendi ürettiğimiz elma sirkesi ile de ağaçlarımızı sinek ve böceklerden koruyoruz. Her geçen yıl üretim kapasitemiz artıyor. Üreticilerimiz kapama bahçe modeline dönüyor. Şu anda 18-20'ye yakında kapalı hünnap bahçemiz var" dedi.

Demirci'de Uzak Doğu da ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen jujuwis jujuba türü hünnap meyvesinin de hasadına önümüzdeki günlerde başlanacak. - MANİSA