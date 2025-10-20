Haberler

Demirci'de Ceviz Hasadı Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yılda 13 bin 400 dekar alanda yaklaşık 500 ton ceviz üretimi için hasada başlandı. Üreticiler, cevizleri imece usulü toplayarak, ardından güneşte kurutuyorlar.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yılda 13 bin 400 dekar alanda yaklaşık 500 ton üretimi gerçekleşen cevizde hasada başlandı.

Demirci'de Ekim ayı itibarıyla başlayan ceviz hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek çalışmalara başladı. Hasadı gelen cevizler, ağaç silkeleme makinesiyle dallardan düşürülüyor ve yere serilen örtülerle toplanıyor. Daha sonra çuvallara konulan cevizler, kabuklarından ayrıldıktan sonra kurutulmak üzere güneşe seriliyor. Akdere Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki üretici Hüseyin Sönmez, 10 dönümlük tarlasında yetiştirdiği cevizlerin hasadını ailesi ve mahalle sakinleriyle birlikte imece usulüyle gerçekleştiriyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Sönmez, ürettiği cevizleri başta İzmir olmak üzere birçok ile perakende olarak gönderiyor.

Tarlasında yaklaşık 175 ceviz ağacı bulunduğunu belirten Hüseyin Sönmez, "2012 yılında 10 dönümlük arazime ceviz diktim. İlk 3-4 yıl ürün alamadık. Ancak son 3 yıldır yaklaşık 1,5 ton ürün elde ediyoruz. Tamamını her yıl düzenli müşterilerimize perakende olarak satıyoruz. 76 yaşındayım ama buraya gelip cevizleri görünce kendimi genç hissediyorum. Bakımı oldukça zahmetli. Sonbahar ve ilkbaharda toprağı sürüp kök gübresi atıyoruz. Yapraklanma döneminde iç kurdu ilacı uyguluyoruz. Son olarak da ısırgan otundan elde ettiğim doğal potasyumu veriyorum. Cevizin yaprağı zayıfladığında içi daha dolgun oluyor" dedi.

Akdere Mahalle Muhtarı Bahadır Koç ise, "Mahallemizde son yıllarda ceviz üretiminde önemli artış var. Badem ve kestane üretimi de yapılıyor. Üreticilerimiz kapama bahçe modeline geçerek modern tarım uygulamalarını benimsiyor. Mahallemizde yıllık ortalama 10 ton ceviz üretimi gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Mahallede imece usulü hasat yapan üreticiler çalışma sonrası kurdukları sofraya birlikte oturuyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
