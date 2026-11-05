Demir yollarına Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi 2027 programında kurulacak

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Türkiye, ulaştırma altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımlarını sürdürürken, bu kapsamda demir yollarının güvenliği için Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi kurulacak.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, ülkenin ulaştırma ve lojistik altyapısının geliştirilmesiyle güvenli, erişilebilir, çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım sistemi oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, üretim ve ihracatı destekleyecek şekilde Türkiye'nin bölgesel bir lojistik üs olma potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, afete dirençli ulaştırma altyapısının tesis edilmesine yönelik altyapı çalışmaları bitirilecek. İklim değişikliği ve doğal afetlerin demir yolu ulaşımında oluşturacağı etkilerin azaltılması amacıyla altyapı bilgi sistemi geliştirilecek. Emniyet ve Güvenlik Bilgi Altyapı Sistemi Projesi kapsamında demir yollarında Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi'nin kurulumu tamamlanacak.

Demir yolu araçlarının sayısı artırılarak, saatte 160 kilometre hızda 5 milli elektrikli tren seti, saatte 225 kilometre hızda 6 milli elektrikli tren seti, 8 milli banliyö tren seti, 45 milli elektrikli ana hat lokomotifi ve 6 akslı bir elektrikli ana hat lokomotifi temin edilecek.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın gerçekleşmeleri yıllık raporlanacak. Yerli Otomatik Tren Muayene İstasyonu kurulacak.

Konvansiyonel demir yolu hatlarında yapılan taşımacılığa yönelik modernizasyon çalışmaları iş programına göre zamanında tamamlanacak, yeni proje teklifleri yük potansiyeline göre önceliklendirilecek.

Yapımı devam eden hızlı tren projeleri, yatırımcı kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanarak öngörülen iş programlarına uygun şekilde devam edecek.

Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi ile Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi iltisak hatlarının yapımı iş programına uygun sürdürülecek.

Kara yollarında önleyici bakım yapılacak

Türkiye'nin uluslararası hava bağlantısallığını geliştirmeye yönelik öncelikli ülkeler belirlenerek müzakere yapılmasına yönelik yol haritası hazırlanacak.

Kara yollarında ağır bakım maliyetlerini azaltacak önleyici bakım yapılacak. Bakım yönetimi yapılması amacıyla 10 bin kilometre yola ilişkin envanter bilgileri güncellenecek, 276,5 kilometre otoyolda üstyapı büyük onarımı tamamlanacak.

Devlet ve il yollarında 400 kilometre uzunluğunda haberleşme altyapısı tesis edilecek. Bu kapsamda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi kurulacak.

Kara yollarındaki kazaların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Trafik Güvenliği Analiz Sistemi için yeni modüller geliştirilecek. Trafik güvenliği konusunda mobil trafik eğitim tırlarıyla 75 bin öğrenciye farkındalık eğitimi verilecek.

Kara yollarında 1400 kilometre otokorkuluk ve 555 kilometre sarsma bandı yapılacak.

Uluslararası alanda mevzuat güncelleme çalışmaları takip edilecek ve düzenleme taslakları hazırlanacak.

Üç ulaşım modunda kapasite artırılacak

Türkiye, tüm ulaşım türlerinde yatırımlarına devam ederek demir, hava ve kara yollarında kapasitesini artıracak. Bu kapsamda, hızlı tren hat uzunluğunun bu yıl sonuna kadar 2 bin 604 kilometreye, gelecek yıl 3 bin 244 kilometreye ulaştırılması öngörülüyor. Bu hedeflere ulaşılmasıyla birlikte, yolcu taşımacılığında demir yolunun kullanım oranının yükseltilmesi amaçlanıyor. Karasal yolcu taşımacılığında demir yolunun payının bu yıl yüzde 5,93, 2027'de yüzde 6,99 olması hedefleniyor.

Hava yolu yatırımlarına devam edilerek yolcu taşımacılığı kapasitesinin artırılması planlanıyor. Bu yıl 257,2 milyon yolcunun hava yolu ile taşınması hedeflenirken, gelecek yıl bu sayının 270 milyona ulaşması bekleniyor.

Kara yollarında seyahat konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecek. Bu alanda bölünmüş yol ağının yıl sonuna kadar 30 bin 395 kilometre, 2027'de 30 bin 675 kilometre olması öngörülüyor.

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Kaynak: AA