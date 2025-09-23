Deloitte, Teknoloji Fast 50 Türkiye 2025 Programı Başvurularını Başlattı

Deloitte, Teknoloji Fast 50 Türkiye 2025 Programı'na başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Meta ve Trendyol işbirliğiyle bu yıl 20'ncisi düzenlenecek programa başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek.

Her yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirleyen şirket, kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliklerini artırma, sektördeki iletişim ağlarını kuvvetlendirme, yeni işbirlikleri geliştirme ve yatırımcıların dikkatini çekme fırsatı sunuyor.

Programa, yazılım, donanım, finansal teknolojiler, iletişim, çevre teknolojileri, sağlık ve yaşam bilimleri, medya ve eğlence gibi sektörlerde kendi teknolojisini geliştirerek en az 3 yıldır faaliyet gösteren, merkezi Türkiye'de bulunan ve program kapsamında belirlenmiş işletme geliri kriterlerini karşılayan şirketler katılabiliyor.

Son 3 yıllık gelir artış oranlarına göre en hızlı büyüyen 50 şirket, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde yer almaya hak kazanıyor.

Şirketler ayrıca, başarılarına göre Deloitte'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan EMEA Fast 500 listesinde yer alma fırsatını da yakalıyor.

Başvuru döneminin bitiminde yapılacak değerlendirmeyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belirlenecek. Bunun yanı sıra, program ortaklarının işbirliğiyle Türkiye'de iş yaşamında sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, ihracat ve öne çıkan sektörlerde yönelik ödüller de sahiplerini bulacak.

Teknoloji girişimlerinin nereye evrildiği ortaya konuluyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Ortağı ve Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, programın 20 yıldır yeni başarı hikayelerine kapı araladığını belirtti.

Teknoloji girişimlerinin ölçeklenme yolculuğunu verilerle görünür kılan platformun, ekosistemin nasıl evrildiğini de ortaya koyduğunu aktaran Aslantaş, "Yapay zekadan finansal teknolojilere, sürdürülebilir enerjiden sağlık teknolojilerine ve nesnelerin internetine (IoT) uzanan geniş bir yelpazede şirketlerimiz yalnızca büyümüyor, yeni pazarlara açılıyor, nitelikli istihdam yaratıyor ve rekabet gücümüzü artırıyor." ifadelerini kullandı.

Aslantaş, programın, girişimlere doğru bağlantıları kurmaları ve küresel sahneye güvenle çıkmaları için somut kaldıraç sunduğunu kaydederek, "20'nci yılda da veriye dayalı içgörülerimiz ve güçlü işbirliklerimizle ekosistemin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.