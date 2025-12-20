Haberler

ABD'de mahkeme, Elon Musk'ın 2018'deki maaş paketini iptal eden kararı bozdu

Delaware Yüksek Mahkemesi, Elon Musk'ın 2018'deki maaş paketinin iptaline ilişkin alt mahkeme kararını bozarak, Musk'a 1 dolarlık sembolik tazminat ödenmesine hükmetti. Karar metninde, iptal kararının 'aşırı' olduğu vurgulandı.

Delaware Yüksek Mahkemesi, Musk'ın temyize götürdüğü 2018 CEO maaş paketi davasına ilişkin kararını verdi.

Karar metninde, alt mahkemenin maaş paketinin iptal edilmesine yönelik kararının bozulduğu ve ayrıca 1 dolarlık sembolik tazminat ödenmesine hükmedildiği bildirildi.

İptal kararının "aşırı" bir karar olduğu belirtilen metinde, bunun yalnızca "açıkça gerekli" olan durumlarda verilebileceği vurgulandı.

Maaş paketi geçen yıl iptal edilmişti

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, geçen yıl ocak ayında "akılalmaz bir meblağ" olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" ifadesini kullanmış, daha sonra da şirketi Texas eyaletine taşıma planını duyurmuştu.

Tesla hissedarları geçen yıl haziranda, Musk'ın iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketi ile şirketin Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullanmıştı.

Yargıç McCormick aynı yıl aralık ayında, Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısındaki oylamada kabul edilmesine rağmen, Musk'ın maaş paketinin iptali yönündeki kararını yinelemişti.

Geçen yılın başlarında yaklaşık 56 milyar dolar olan ödeme paketinin değerinin Tesla hisselerindeki yükselişle 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

