DEİK Başkanı Nail Olpak, AA Finans Masası'na konuk oldu Açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ABD ile ikili ticaret hacminin geçen yıl 35 milyar dolara çıktığını belirterek, ilişkilerde gözlenen iyileşmenin ticari gelişmelerin önünü açabileceğini söyledi.

Olpak, İstanbul Finans Merkezinin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

Küresel ölçekte son dönemde korumacılık eğilimleriyle artan ticaret savaşlarının yeni bir olgu olmadığını dile getiren Olpak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte belirlenen 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine dikkati çekti.

Bu hedef doğrultusunda DEİK bünyesinde Türk-Amerikan İş Konseyi ile bir çalışma hazırladıklarını aktaran Olpak, dönemin ABD Ticaret Bakanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olpak, söz konusu dönemde ABD Ticaret Bakanı'nın, ülkesinin Çin'e karşı yaklaşık 550–600 milyar dolar seviyesinde dış ticaret açığı verdiğini ifade ettiğini aktararak, ABD'li yetkilinin bu açığın azaltılacağını ve bu süreçte Türk iş dünyasının da ticarete daha fazla dahil olabileceğini dile getirdiğini söyledi.

Geçen yıl itibarıyla ABD'nin Çin'e verdiği dış ticaret açığını yüzde 50'nin üzerinde azalttığını belirten Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu açığı ABD'nin kendi lehine azalttığını görüyoruz. Çin, üretime devam ederken aynı zamanda Amerika'ya yapmış olduğu ihracatını da 300 milyar dolar azalttı. Kendi ülkesindeki üretimde frene basmadığı takdirde ne yapacak? Cevaplardan bir tanesi, Türkiye'ye de gönderecek. Zaten Çin ile yeterince dış ticaret açığı veriyoruz, bir 300 milyar dolar daha Türkiye'ye mal gönderecek hali yok."

(ABD ile ikili ticaret) Geçtiğimiz yılı yaklaşık 35 milyar dolar seviyesinde kapattık"

Olpak, Çin'in Türkiye'nin de aktif olduğu pazarlara agresif şekilde girmeye çalışabileceğine işaret ederek, ABD-Çin ticaret savaşının Türkiye açısından riskler barındırdığını söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin uzun yıllar 20 milyar dolar seviyesinde seyrettiğini hatırlatan Olpak, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın 100 milyar dolarlık hedefinden sonra geçtiğimiz yılı yaklaşık 35 milyar dolar seviyesinde kapattık ve dengeli diyebileceğimiz bir ticaretle kapattık. Demek ki iki katına yakın bir büyümeyi gerçekleştirebiliyoruz. 100 milyar dolar çok da uzak bir hedef değil. 100 milyar dolar çok da uzak bir hedef değilmiş; ben iki kat yapabiliyorsam neden onu 5 kat yapamayayım? Bir kere bunu böyle görmemiz lazım."

Nail Olpak, S-400, F-35 ve benzeri başlıklarda son dönemde ilişkilerde bir iyileşme eğilimi gördüklerini belirterek, bunun ticaret açısından da alan açabileceğini belirterek, Avrupa'nın, altyapı uyumu, uzun vadeli ortaklıklar ve doğrudan yatırımlar açısından Türkiye için önemini koruduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin belirli yerlerindeki üretim üslerinden bir araç yola çıktığında Avrupa'nın herhangi bir ülkesine ekstra bir durum olmadığında 2 ya da 3 günde ulaşabilmesinin çok önemli bir lojistik üstünlük olduğunu söyleyen Olpak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki gayretleri sürdüreceklerini dile getirdi.

Olpak, İngiltere'nin Türkiye için çok önemli bir ülke olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İhracatımızda her zaman ilk 3'ün içinde olmuştur. Yani bugün bakıldığında Almanya ihracatımızda genellikle 1 numaralı partnerimiz olmuştur. Amerika, İngiltere, Irak bunlar da kendi içerisinde hep ilk üçün içerisinde biri girmiş biri çıkmıştır. İngiltere'nin şöyle bir artı tarafı var bizim için, çok ciddi dış ticaret fazlası veriyoruz, lehimize veriyoruz, bu da önemli. Serbest Ticaret Anlaşmasını Brexit süreci içerisinde hemen adeta ayrılmanın günübirliği çerçevesinde imzalamıştık. Yine orada da önemli bir gündem var. Ticaret Bakanımızın gerçekleştirmiş olduğu bizim de katıldığımız Londra'daki JETCO bu sürecin önemli unsurlarından birisi, orada da bir güncelleme bekliyoruz. Bu bizim için olmazsa olmaz alanlardan birisi olacaktır diye düşünüyorum."

"Yeni arkadaşlarımız görevlerini alsınlar, onlarla birlikte oturarak rotayı beraber çizeceğiz"

DEİK Başkanı Nail Olpak, yaklaşan kurul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEİK'in 40. yılına işaret eden Olpak, "Bu 40 yıllık süreçte kuruluşundan bugüne kadar bu güzel aileye emek veren, destek veren, gönlüyle, fiili olarak, fiziki olarak katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kuruluşun önemli ve köklü bir yapı olduğuna dikkati çeken Olpak, 40 yıl önce Türk-Amerikan İş Konseyi ile başlanan çalışmaların bugün 153 iş konseyiyle sürdürüldüğünü söyledi.

Bu konseylerden 48'inin Afrika'da bulunduğunu anımsatan Olpak, "Afrika'da 54 ülke var. 48 ülkede iş konseyinizin olması, inanılmaz bir networke sahip olduğumuzu ve 'ticari diplomasi' olarak ifade ettiğimiz vizyonun sahadaki birebir karşılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Olpak, Avrupa'da 37 iş konseyinin faaliyet gösterdiğini belirterek, Orta Doğu-Körfez bölgesinde 13, Asya-Pasifik'te 19, Avrasya'da 17 ve Amerika bölgesinde 13 iş konseyinin bulunduğunu anlattı.

Dış ticaret açısından öncelikli gördükleri ilk 33 iş konseyini belirlediklerini aktaran Olpak, bu durumu kısa süre önce üyelere de duyurduklarını ifade ederek, "Bunu özellikle ilan ettik çünkü 17 Ocak'ta 153 iş konseyimizin başkan ve yönetimlerinin seçileceği önemli bir seçim sürecine giriyoruz." dedi.

DEİK'te görev almanın gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Olpak, yeni dönemde öncelikli olarak belirlenen 33 iş konseyinde görev alacak başkan ve yönetimlerden beklentilerinin daha yüksek olduğunu, bu kapsamda çalışmaların yakından takip edileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa gündeminin DEİK açısından öncelikli olmaya devam edeceğini dile getiren Olpak, şunları söyledi:

"Bu çerçevede, 37 Avrupa ülkesini kapsayan Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı üzerinden yürüttüğümüz bir süreç bulunuyor. Yeni arkadaşlarımız görevlerini alsınlar, ardından onlarla birlikte oturup rotayı birlikte çizeceğiz. DEİK'in önemli özelliklerinden biri de budur. Elbette kaptan köşkünde ben oturuyorum ancak rotayı tek başına DEİK Başkanı çizmez. 35 kişilik çok değerli bir yönetim kurulumuz var. Bu süreci, yönetim kurulumuz ve iş konseyi başkanlarımızla birlikte belirleyeceğiz.

Bu yaklaşım yalnızca 2026 yılıyla sınırlı bir perspektif değildir. En azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca da bu bakış açısı ve bu yaklaşım doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz."

(Bitti)