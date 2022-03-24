Değerlerini karşılamıyorlar! 50 kuruşun maliyeti 2.42 liraya, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi

Geçtiğimiz yıl ekim ayında 66 kuruş olan metal 50 kuruşun maliyeti, Ukrayna Rusya savaşı sonrası 2.42 Tl'ye kadar yükseldi. Benzer bir durum tedavüldeki en küçük kağıt para olan 5 lirada da yaşanıyor. 5 liralık paranın kağıt maliyeti 6 Tl'ye, 10 liranın maliyeti ise 7 Tl'ye yükseldi. Sözcü'de yer alan habere göre, tedavüldeki en yüksek kağıt para olan 200 liranın maliyeti ise 11.40 TL olarak belirlendi.

KAĞIT FİYATI UÇTU

Paraların maliyetini hesaplayan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Demir 50 kuruşun 66 kuruştan başlayan maliyeti, bugünlerde Londra Metal Borsası'nda Ukrayna–Rusya Savaşı nedeni ile 2.42 liraya kadar yükseldi. Basım, matbaa, işçilik ve elektrik giderlerini hariç tuttuğunuzda dahi, tedavüldeki 5 liranın kağıdının maliyeti 0.30 sterlin, 10 lira 0.35 sterlin, 20 lira ve 50 lira 0.43 sterlin, 100 lira 0.52 ve 200 lira ise 0.61 sterlin. Bu durumda 5 liralık kağıt paranın sadece kağıdının maliyeti 6 liraya geliyor. 10 liralık kağıt paranın maliyeti 7 Lira, 20 lira ve 50 liralık kağıt paranın maliyeti 8.6 lira, 100 liralık kağıt paranın maliyeti 10.4 lira oldu."

TÜM DÜNYADA SIR GİBİ SAKLANIYOR

Merkez Bankası'nın paraların imalatı ve maliyeti ile ilgili sorulara 'Ticari sır' diyerek yanıt vermediğini belirten Yalım, "Kağıt paraların imalatı ve para kâğıdı fiyatları tüm dünyada sır gibi saklanıyor. Kağıt paralar normal kağıttan değil, özel bir pamuk ve keten karışımından üretilir. Bazı 'özel' kimyasalın da katıldığı para kağıdı, her insanın eline aldığında hissettiği özel bir yapıya sahiptir" dedi.

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