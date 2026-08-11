Bandırma'da ORKÖY Traktör Desteği Teslim Töreni

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dedeoba kırsal mahallesinde, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında sağlanan destekle alınan 3 traktör, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, 2026 yılında Balıkesir genelinde ORKÖY kapsamında 146 milyon lirası kurum öz kaynaklarından, 8 milyon lirası ise İDOP projesinden olmak üzere toplam 154 milyon liralık proje oluşturulduğunu açıkladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dedeoba kırsal mahallesinde, ORKÖY projesi kapsamında alınan 3 traktör için teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, ORKÖY kapsamında Balıkesir genelinde farklı alanlarda desteklerin sürdüğünü belirtti. Şen, 146 milyon lirası kurumun öz kaynaklarından, 8 milyon lirası ise İDOP projesinden olmak üzere toplam 154 milyon liralık proje oluşturulduğunu söyledi.

Projeler kapsamında güneş enerjisi, mikro krediler, süt sığırcılığı, koyunculuk ve farklı destek programlarının bulunduğunu aktaran Şen, desteklerin Balıkesir'in ilçelerine dağıldığını ve hak sahiplerine teslimlerin peyderpey sürdüğünü kaydetti.

Dedeoba'da 3 traktörün teslim edildiğini belirten Şen, traktör desteği için yapılan başvuruların kura yöntemiyle değerlendirildiğini söyledi. Şen, kura sürecinde traktörü bulunan bazı vatandaşların, traktörü olmayan ve desteğe ihtiyaç duyan komşularının yararlanabilmesi için kendi istekleriyle kura sürecinden çekildiğini belirtti.

Şen, bu durumun köydeki dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Her yerde böyle bir dayanışmaya rastlamıyoruz. Traktörü bulunan vatandaşlarımızın, traktörü olmayan ve ihtiyacı bulunan komşularının önünü açmak amacıyla kura sürecinden çekilmesiyle üç vatandaşımızın traktör sahibi olması sağlandı" dedi.

2026 yılında ORKÖY kapsamında köylerden gelen talepler arasında traktör desteğinin öne çıktığını belirten Şen, "Biz de Bölge Müdürlüğümüz nezdinde ve işletmemiz aracılığıyla gerekli girişimlerde bulunduk. Sonuç olarak üç adet traktörün üç komşumuza ve köyümüze kazandırılması sağlandı" diye konuştu.

Kura sırasında traktörü bulunan vatandaşların gösterdiği tutuma da değinen Şen, "Kura çekimi sırasında traktörü bulunan arkadaşlarımız, traktörü olmayan ve ihtiyacı bulunan komşularının önünü açmak amacıyla büyük bir jest göstererek kura sürecinden çekildiler. Böylece traktöre gerçekten ihtiyacı olan komşularımızın bu destekten yararlanmasının önünü açmış oldular" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ORKÖY desteği kapsamında alınan 3 traktör, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Törene Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Bandırma Orman İşletme Müdürü Hasan Açık, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Faruk Tuna Yüksek ve AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı