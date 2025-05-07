Decathlon'un isim sponsorluğunda düzenlenen çocuk atletizm organizasyonu "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" yarışlarında kazananlar belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliğiyle nisan ayı boyunca düzenlenen atletizm yarışlarının büyük finali İstanbul'daki ENKA Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi. Bölge finallerinde dereceye giren 152 sporcu, "Türkiye'nin En Hızlısı" ünvanı için yarıştı.

10-14 yaş aralığındaki 2,2 milyon çocuğun katılımıyla okul seçmeleriyle başlayan yarışlar, ardından şehir elemeleri ve Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ankara, Samsun ve İstanbul'da gerçekleştirilen bölge finalleriyle devam etti. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen organizasyon, çocukları spora teşvik ederek hem yeni atletizm yeteneklerinin keşfine hem de spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Yarışmaların sonunda yaş kategorilerinde birincilik elde eden 5 kız ve 5 erkek sporcu, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde, Avrupa'nın en prestijli gençlik organizasyonlarından biri olan U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılarak farklı deneyim yaşama şansını elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Debray, sporun harikalarıyla insanları harekete geçirme amaçları doğrultusunda hayata geçirdikleri projenin ikinci yılında, hedefledikleri etkiyi görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Debray, Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca çocuğa sporu sevdirmenin, genç yetenekleri keşfetmenin ve onların hayallerine ortak olmanın, hem bir ilham kaynağı hem de bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Burada, genç sporcularımızın azmine ve tutkularına tanıklık ettik. Finalde dereceye giren 10 çocuğumuz, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı yerinde izleyerek, uluslararası bir atmosferde kendilerine yeni ufuklar açacak. Onların gözlerindeki ışıltı, bizim spora olan bağlılığımızın en güçlü kanıtı. 'Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı' projesini sahiplendiğimiz ve Türkiye'nin spor geleceğine katkı sunduğumuz için bizimle gurur duyuyorum. Bu yolculuğa inanan, destek veren tüm paydaşlarımıza, öğretmenlerimize ve genç sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı Büyük Finali'nde 2015 doğumlu kızlarda Güneş Pürmüz, 2014 doğumlu kızlarda Devin Yade Çınar, 2013 doğumlu kızlarda Simay Açıkgöz, 2012 doğumlu kızlarda Ada Öztürk, 2011 doğumlu kızlarda İrem Karacadağlı olurken, 2015 doğumlu erkeklerde Eymen Kuytan, 2014 doğumlu erkeklerde Mehmet Akif Çal, 2013 doğumlu erkeklerde Batuhan Toktaş, 2012 doğumlu erkeklerde Esat Ali, 2011 doğumlu erkeklerde Hasan Hüseyin Çeşim birinci oldu.