Haberler

Rusya piyasaları Ukrayna konusundaki açıklamalarla yükselişe geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Davos'ta yaptığı görüşmelerin ardından Moskova borsası ve ruble değer kazandı. Witkoff'un Moskova ziyareti ve Putin ile yapacağı görüşmelerin detayları merakla bekleniyor.

Rusya'da piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Davos'ta Rus yetkililerle temaslarının ardından yarın Moskova'ya gideceğini açıklamasıyla yükselişe geçti.

Moskova Borsası (MOEX), Witkoff'un açıklamalarının ardından yüzde 1,08 değer kazanarak 2.767 puanın üzerine çıkarken dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,08 artışla 1.120 puana yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,17 değer kazanırken dolar/ruble paritesi 77,60 seviyesine indi.

Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev arasında İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan görüşmenin ardından iki isim de temasların olumlu geçtiğini açıklamış, Witkoff, yarın Moskova'ya giderek Putin ile Ukrayna konusunu görüşmeyi planladığını duyurmuştu.

Witkoff'un Moskova ziyaretinde Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı