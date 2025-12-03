Haberler

DASK tırı İstanbul meydanlarında vatandaşlarla buluşacak

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, zorunlu deprem sigortası farkındalığını artırmak için DASK tırı projesini başlatıyor. 8 Aralık'ta başlayacak tır, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak ve vatandaşlara deprem ve sigorta konusunda bilgilendirme yapacak.

Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası farkındalığını artırmak amacıyla yola çıkan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tırı 8 Aralık'ta Silivri'den başlayarak İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan 6 aylık tur gerçekleştirecek.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye genelinde yüzde 100 sigortalılık" vizyonu doğrultusunda yürütülen ve 2023'te başlatılan "DASK Tırı Yollarda" projesi kapsamında DASK tırı, 36 ilin 43 farklı noktasına misafir olarak binlerce vatandaşa doğrudan ulaşmayı başardı. Projenin 6. etabı ise aralık ayında İstanbul'da başlayacak.

Yoğun nüfusu ve geniş konut stokuyla İstanbul, deprem bilinci ve sigortalılık farkındalığının yüksek önem taşıdığı bir il olarak öne çıkıyor. Olası Marmara depremi riski ve yüksek nüfus yoğunluğu dikkate alındığında İstanbul'da yürütülecek çalışmaların hem il genelinde hem de ülke genelinde farkındalık düzeyine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Bu nedenle DASK, projenin yeni etabında İstanbul'u stratejik bir başlangıç noktası olarak belirledi. Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarla buluşacak DASK tırı aracılığıyla sigortalılık bilincini artırmayı ve afet farkındalığının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Altı ay boyunca meydanlarda, sahil alanlarında ve yoğun ziyaretçi akışının olduğu noktalarda konumlanacak mobil ofiste vatandaşlara Zorunlu Deprem Sigortası'na ilişkin bilgilendirici içerikler sunulurken, merak edilen sorular DASK uzmanları tarafından yanıtlanacak. Ayrıca, DASK tırında yer alan sanal deprem deneyimiyle katılımcılar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gereken adımları uygulamalı olarak öğrenebilecek.

Aralık 2025 programı kapsamında DASK tırı, 8 Aralık'ta Silivri, 9 Aralık'ta Çatalca, 10 Aralık'ta Büyükçekmece, 15 Aralık'ta Beylikdüzü, 16 Aralık'ta Esenyurt, 17 Aralık'ta Arnavutköy ve 18 Aralık'ta Başakşehir ilçelerini ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
