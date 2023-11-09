Avukat Çağdaş Karaoğlan, DASK tazminatları konusunda yeni gelişmeler olduğunu ve az ve orta hasarlı konutlar için alınan tazminatın zararı karşılamaya yetmediği durumlarda arabuluculuk ofisi ile anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

DASK tazminatları konusunda yeni gelişmelerin olduğunu kaydeden Avukat Çağdaş Karaoğlan, az ve orta hasarlı konutlar için alınan tazminatın zararı karşılamaya yetmemesi halinde arabuluculuk ofisi ile anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Deprem bölgesi Malatya'da DASK konusundaki son gelişmeleri değerlendiren Avukat Çağdaş Karaoğlan, tazminatlar konusunda yeni gelişmelerin olduğunu kaydetti. Avukat Çağdaş Karaoğlan, az ve orta hasarlı konutlar için alınan tazminat zararı karşılamaya yetmiyorsa arabuluculuk ofisi ile anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

DASK'ın bir arabuluculuk ofisi ile anlaşmaya vardığını kaydeden Avukat Çağdaş Karaoğlan, "DASK bir arabuluculuk ofisi ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Az ve orta hasarlı konutlar için alınan tazminat zararı karşılamaya yetmiyorsa arabuluculuk ofisine giderek anlaşmak mümkün. Aldığınız tazminatlar zararınızı karşılamaya yetmiyor ve de bunu bir takım belgeler ile kanıtlayabiliyorsanız arabuluculuk ofisine başvurarak DASK'la anlaşma yoluna gidebilirsiniz. Arabuluculuk yoluyla DASK'la anlaşmanın artısı sürecin kısa sürmesi ve maliyetinin olmamasıdır" dedi.

Ağır hasarlı konutlarla ilgili son gelişmeleri de aktaran Avukat Çağdaş Karaoğlan, "Ağır hasarlı konutların durumu tarifi değişikliğinden kaynaklandığı için DASK tarife değişikliği konusunda arabuluculukta anlaşmamaktadır bunu da kamuoyuna duyurmuştur. Ağır hasarlı konut sahiplerinin yerel mahkeme yada sigorta tahkim komisyonunda dava açması gerekmektedir. DASK tarife değişikliği konusunda kesin yargı kararı olmadan anlaşmaya varmayacağını, ödeme yapmayacağını açıklamıştır" ifadelerini kullandı.

Süreç içerisinde depremzedeler lehine kararların da çıktığını belirten Karaoğlan, "Kamu denetçiliği kurumu tavsiye niteliğinde bir karar verdi. Bu karar mahkemeler ve sigorta tahkim komisyonu için bağlayıcı olmasa da farklı bir kurum tarafından deprem mağdurları lehine tazminatlar konusunda bir karar çıktı. Tarife değişikliği bildiriminin yazılı bir şekilde yapılması gerektiği açıklandı. Bu da sevindirici bir gelişme" diye konuştu. - MALATYA