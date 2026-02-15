Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, üretim maliyetlerinin madeni paraların üzerinde seyretmesi nedeniyle köklü bir değişikliğe gitti.

İKİ MADENİ PARANIN ÜRETİMİ DURDURDU

Kurum, 2026 yılı başı itibarıyla 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımını tamamen durdururken, üretim politikasını daha çok 1 TL ve 5 TL üzerine yoğunlaştırdı. Daha önce 2024 yılında 25 kuruşun tedavülden fiilen çekilmesiyle dikkat çeken Darphane, yeni kararla birlikte en küçük iki madeni parayı da üretim listesinden çıkarmış oldu. 2026'dan itibaren yalnızca 5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruş basımı sürdürülecek.

OCAK AYI ÜRETİM RAKAMLARI AÇIKLANDI

T24'te yer alan verilere göre, ocak ayında 50 kuruştan 2 milyon 70 bin adet, 10 kuruştan ise yalnızca 180 bin adet üretildi. Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılan ve halen dolaşımda olan 5 TL'lik madeni paradan ise aynı ay içinde 10 milyon adet piyasaya sürüldü.

MALİYETLER DEĞERİNİ KATLADI

Darphane verileri, madeni paraların maliyetinin nominal değerlerini katladığını ortaya koyuyor. Buna göre 1 TL'nin üretim gideri 4 TL'yi aşarken, 50 kuruşun maliyetinin de yaklaşık 3 TL seviyesine çıktığı ifade ediliyor.