DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresi uzatıldı
Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresi, Cumhurbaşkanı kararıyla 8 Haziran 2031'e kadar uzatıldı.
Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresinin 8 Haziran 2031'e kadar uzatılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresinin 8 Haziran 2031'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA / Zeynep Duyar