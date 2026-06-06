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DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresi uzatıldı

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Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresi, Cumhurbaşkanı kararıyla 8 Haziran 2031'e kadar uzatıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresinin 8 Haziran 2031'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresinin 8 Haziran 2031'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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