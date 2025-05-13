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Danimarka'da Dünyanın İlk Ticari Ölçekli E-Metanol Tesisi Faaliyete Geçti

Danimarka'da Dünyanın İlk Ticari Ölçekli E-Metanol Tesisi Faaliyete Geçti
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Danimarka'nın Kasso bölgesinde bulunan yeni e-metanol tesisi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışarak yıllık 42 bin ton üretim kapasitesine sahip. Bu tesis, karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Dünyanın ilk ticari ölçekli yenilenebilir kaynaklı ve düşük emisyonlu e-metanol tesisi Danimarka'da faaliyete geçti.

Danimarkalı European Energy'den yapılan açıklamaya göre, Kasso MidCo ApS bünyesindeki Solar Park Kasso ApS'ye ait tesis hisselerinin yüzde 51'i European Energy, yüzde 49'u ise Mitsui & Co'nun elinde bulunuyor.

European Energy tarafından geliştirilen ve Mitsui & Co. ile ortak işletilen e-metanol tesisi, Danimarka'nın güneyindeki Kasso'da resmi olarak bugün faaliyete geçti.

Üretilen e-metanol, karbon yoğun sektörlerde emisyonların azaltılmasına yardımcı olmak için ve fabrikalarda fosil bazlı metanolün yerine kullanılacak. Yıllık 42 bin ton üretim kapasitesine sahip tesis, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışıyor. Lojistik şirketi Maersk'in üretilecek e-metanolün önemli müşterisi olacağı ifade ediliyor.

Geleneksel metanol genellikle doğal gaz ve kömürden üretilirken, Danimarka'daki söz konusu yeni tesis yenilenebilir kaynaklardan yakalanan karbondioksit kullanarak e-metanol üretecek.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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