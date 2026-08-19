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Dalaman Ovası'nda Modern Sulama Devrimi

Dalaman Ovası'nda Modern Sulama Devrimi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Dalaman Ovası'nda sürdürdüğü modern borulu sulama projesiyle 121 bin 240 dekar arazi sulanacak. Proje yüzde 70 tamamlandı, Muğla ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı hedefleniyor.

Muğla'da son dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan sulama projeleri tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli katkı sunuyor. Bu amaçla Dalaman ovasında modern sulama sistemi çalışmaları devam ederken, 121 bin 240 dekar alan modern sulama sistemi ile buluşturulacak.

Dalaman Ovası modern sulama sistemi ile buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın tarım merkezi Dalaman'da üreticilerin yüzünü güldürecek dev bir projeye imza atıyor. Bölge tarımının geleceğini etkileyecek olan Dalaman Ovası Sulaması inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projede şimdiden yüzde 70 gerçekleşme sağlandığı açıklandı.

121 bin 240 dönüm arazi modern sistemle sulanacak

Projenin detaylarını paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, modern borulu sulama sisteminin bölge tarımı için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Toplamda 121 bin 240 dekar araziyi suyla buluşturacak projede her adım büyük bir titizlikle atılıyor.

Saha çalışmaları kapsamında, devasa boyutlardaki dayanıklı borular kilometrelerce uzanarak toprağın altına döşeniyor. Suyun akışını ve kontrolünü sağlayacak yüzlerce sanat yapısı ile tahliyeyi kolaylaştıracak kanalların büyük bir kısmının tamamlandığını ifade etti.

Muğla ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı

Bu yatırımın sadece bir sulama projesi değil, aynı zamanda bölge halkı için bir refah kaynağı olduğunu vurgulayan yetkililer, "Proje tamamlandığında devasa bir alan modern sulama sistemine kavuşacak. Bu dev yatırımın ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 2 milyar TL katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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