Dalaman Havalimanı Eylül Ayında 852 Bin Yolcu Ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Dalaman Havalimanı'nda Eylül ayında 852 bin 776 yolcu ve 6 bin 930 uçak trafiği gerçekleştiğini açıkladı. 9 aylık dönemde ise toplamda 4 milyon 740 bin yolcu hizmet aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Eylül ayında hizmet verilen yolcu sayısı 852 bin 776, uçak trafiği ise 6 bin 930 olarak gerçekleşti.

Muğla'nın iki önemli havalimanından birisi olan Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Marmaris ve Ula'daki turistik tesislere gelecek yabancı turistlere hizmet veren Dalaman Havalimanı Ağustos ayında 852 bin 776 yolcuya hizmet verdi. Eylül ayındaki uçak trafiği 6 bin 930 olarak gerçekleşirken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 728 ton.

9 aylık dönemde Dalaman Havalimanı 4 milyon 740 bin 865 yolcuya hizmet verirken, gerçekleşen uçak trafiği sayısı 41 bin 525. 9 ayda taşınan yük miktarı 57 bin 080 ton oldu. - MUĞLA

