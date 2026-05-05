'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı' ilk gün yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı (DAKAF'26) ilk gün yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla organize edilen Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarda 140 kurum ve kuruluş stant açtı.

Yoğun katılım nedeniyle kongre merkezinin girişinde kuyrukların oluştuğu fuar, ilk gününde yaklaşık 25 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Stantları gezen ziyaretçiler, kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı, iş ve staj başvurusunda bulundu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, gençlerin fuarda kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı bulduğunu söyledi.

Fuara yoğun ilginin olduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz stantları gezdi. Fuar alanının girişinde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun ilgi bizi memnun etti. Fuar kapsamında yaklaşık 140 stant kuruldu. Farklı kamu kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, özel sektör temsilcileri ve 8 paydaş üniversitemiz stantlarını açtı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hem kurumlar yerlerini aldı hem de öğrencilerimiz fuar alanını doldurmaya başladı. Açılış programımızı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Geçen yıl ilk gün yaklaşık 20 bin katılım olmuştu. Bu yıl ise bu sayıyı aştık. Yaklaşık 25 bin kişi katılım sağladı. Gün boyu fuar alanı yoğundu. 25 bin ziyaretçi gün içinde fuar alanını ziyaret etti. Eş zamanlı 5 farklı oturum ve panel düzenlendi. Simülasyonlar, etkileşimli etkinlikler, soru-cevap bölümleriyle öğrencilerimize kariyer yolculuklarında rehberlik edecek içerikler sunuldu. Alanında uzman isimler, öğrencilerimizle tecrübelerini paylaşarak onların kariyer hedeflerine ışık tutuyor. Ayrıca CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi birçok farklı etkinlik de gün boyu devam etti."

"Fuarın bölge için çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Ziraat Bankası yetkilisi Selahattin Yıldırım ise fuarda açtıkları stantta öğrencilere iş imkanları, başvuru süreçleri ve kariyer yolları hakkında bilgi verdiklerini aktardı.

Özellikle staj imkanlarıyla ilgili çok fazla soru geldiğini belirten Yıldırım, "Öğrencilerimize bu konuda elimizden geldiğince detaylı bilgi vererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız, gençlerin kariyer planlamalarını daha sağlıklı yapabilmelerine destek olmak. Bu tür fuarların bölge için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin iş imkanlarını daha iyi tanıyabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri ve farklı seçenekleri değerlendirebilmeleri açısından bu organizasyonlar büyük bir fırsat sunuyor. Bu nedenle bu tür fuarların devam etmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"Bu tür organizasyonların her yerde yapılmasını istiyoruz"

Üniversite öğrencisi Sedef Atmaca da etkinliğin gençler için çok yararlı olduğunu ifade etti.

Birçok kurum ve firmayla görüşme şansı bulduklarını anlatan Atmaca, "Bu yıl da kariyer fuarı bizi yalnız bırakmadı. Bize birçok avantaj sağladı. Açılan her stant, kendini tanıtarak bizlere hem iş imkanları hakkında bilgi verdi hem de kendi potansiyelimizi keşfetme fırsatı sundu. Bize bu imkan sağlayanlara teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonların her yerde yapılması istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Elif Acar, "Üniversite öğrencileri için markalarla iş birliği yapmak ve onlara ulaşmak genellikle oldukça zor ancak bu kariyer fuarı sayesinde markalarla iletişim kurabiliyor ve güçlü bir network ağı oluşturabiliyoruz. Bugün oldukça verimli vakit geçirdik." dedi.