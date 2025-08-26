Daikin Türkiye Başkan Yardımcılığına Tuna Gülenç Atandı

Daikin'in Türkiye ve uluslararası yapılanmalarında üst düzey görevler üstlenen Tuna Gülenç, Daikin Türkiye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni görevi kapsamında Daikin Türkiye operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak Gülenç, Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder'e bağlı olarak çalışmalarını yürütecek.

Gülenç'in, 20 yılı aşkın küresel HVAC sektör tecrübesi bulunurken, uluslararası vizyonu, stratejik liderlik becerileri ve güçlü saha deneyimiyle Daikin Türkiye'nin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlayacak.

Türkiye pazarındaki bilgi birikimi ve bölgesel başarılarıyla Gülenç'in, Daikin'in yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti odaklı hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.

Gülenç'in Daikin ile yolculuğu, 2005'te Türkiye ofisinin kuruluş sürecinde başladı. Sonraki yıllarda Gülenç, İstanbul, Brüksel ve Dubai'de farklı liderlik pozisyonlarında görev alarak Türkiye, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında güçlü büyüme ve kültürel dönüşüm projelerine imza attı.

Türkiye'ye 2011'de dönen Gülenç, Daikin'in Airfel'i satın almasıyla Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Hasan Önder'in ekibinde yer aldı.

Bu dönemde 5 yıllık güçlü bir büyüme sürecine katkı sağlayan Gülenç, 2016'da Dubai'ye geçerek 80'den fazla ülkeyi kapsayan MEA Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Gülenç, bu süreçte, Daikin'in Orta Doğu bölgesinde yayılma, büyüme, yerelleşme, operasyonel mükemmellik ve karlı büyüme odaklı stratejiler geliştirdi ve yönetti, ayrıca INSEAD Executive MBA programını tamamlayarak akademik vizyonunu da güçlendirdi.

Daikin Türkiye, 2024 mali yılı itibarıyla 25,5 milyar lira ciro ve 400 milyon avronun üzerinde ihracat performansına ulaştı. Gülenç'in atanması, "F30" hedefleri doğrultusunda stratejik yolculukta önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

"Yeni başarılara ve güçlü projelere imza atacağımıza inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Gülenç ile uzun yıllardır Türkiye'de ve Orta Doğu'da birlikte çalıştıklarını belirtti.

Önder, "Liderlik vizyonu, tecrübesi ve sonuç odaklı yaklaşımı, stratejik hedeflerimize ulaşmamızda bize değerli katkılar sağlayacak." ifadesini kullandı.

Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Gülenç de Daikin Türkiye'ye yeniden katılmanın hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok değerli olduğunu aktardı.

Gülenç, "Kuruluşundan itibaren dönem dönem görev aldığım ve başka bölgelerdeyken de hayranlıkla ve gururla takip ettiğim Türkiye operasyonlarımızda, ekibimizle yeni başarılara ve güçlü projelere imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.