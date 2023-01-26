Koronavirüsü bilen Bill Gates, dünyayı bekleyen yeni tehlikeye karşı insanlığı uyardı: Bu seferki daha acımasız

Daha önce koronavirüsü bilen milyarder iş insanı Bill Gates, dünya liderlerini bir sonraki pandemiye hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı. Gelecek pandeminin Covid-19'dan çok daha kötü olacağına ve aynı zamanda insan yapımı bir virüsten meydana geleceğine inandığını söyleyen Gates, "Her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde olası bir pandemi için kapsamlı bir tatbikat yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan milyarder iş insanı Bill Gates, yeni bir tahmin yaptı. Gates, Avustralya'nın Sydney kentinde katıldığı bir konferansta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÜLKELER PANDEMİDEN DERSLER ALMALI"

Ülkelerin salgın hastalıklarla mücadeleyi iyileştirmek için Covid-19 pandemisinden dersler alması gerektiğini söyleyen Bill Gates, "Pandemi sırasında, yangın veya depremlerde olduğu gibi beklemede olacak araçlara, uygulamaya ve küresel kapasiteye sahip olmamakla aptallık ettik. Avustralya ve diğer yedi ülke erken dönemde nüfus ölçeğinde önlem almayı başardı." dedi.

"BİR SONRAKİ PANDEMİ DAHA ACIMASIZ OLABİLİR"

67 yaşındaki Gates, Covid-19'dan daha kötü olacağını öne sürdüğü başka bir pandemiye daha hızlı tepki vermek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Gates, "Bir sonraki pandeminin Covid-19'dan daha acımasız ve insan yapımı bir virüsten kaynaklanma ihtimali var. Her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde olası bir pandemi için kapsamlı bir tatbikat yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

VAKFI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Öte yandan, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates eski eşi ile birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'nın çalışmaları için destek istedi. Gates, "Gerçekten bin dolar (yaklaşık 18 bin lira) karşılığında hayat kurtarabilirsiniz ve bu kadar tatmin edici başka bir şey yok" diye konuştu. Gates, söz konusu nakit paranın sağlık, enerji ve eğitim sektörlerinde küresel eşitliği sağlamak için kullanılacağını kaydetti.