D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Teşkilatta büyük ilerleme var

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda program düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam, Cumhurbaşkanlığını temsilen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ülkelerin büyükelçileri, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin ve sivil toplum örgütlerinin başkanları katıldı

GENEL SEKRETER IMAM'DAN HABERLER.COM'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (D-8) 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"TEMEL AMACIMIZ EKONOMİ"

Imam, "Bu iş birliğinin amacı ekonomik işbirliğidir. Yani temel olarak sekiz üye ülke arasında ticareti artırmaktır. Organizasyon bu amaçla ve hedefle 1997 yılında kuruldu. Büyük ölçüde ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim çünkü üye devletler arasında etkili ticaret yapabileceğinizi hissediyorum. Büyük ölçüde ilerleme kaydettiğimizi söylemeliyim. Sekretarya kurabiliyoruz. 1970 öncesi sekretaryamız yoktu. Şu an sekretaryamız var." dedi.

"TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASINI TÜM ÜYE ÜLKELER İMZALADI"

Isiaka Abdulkadir Imam'ın Haberler.com'a yaptığı açıklamaların devamı şu şekilde: "Ayrıca tercihli ticaret anlaşması gibi söyleyebileceğim çok sayıda yasal çalışma alanı geliştirdik. Tercihli ticaret anlaşması neredeyse tüm üye ülkeler arasında imzalandı. Ben bunu şu ana kadar tasdik edebildim. Ticaret anlaşması üyeler arasında en çok arzulanan ticareti olumlu etkileyecek temel taş olacak.

"SAĞLIK DESTEK PROJEMİZ VAR"

Üye ülkeler onlara verdiğimiz kriterleri karşılarlarsa, onlara fizibilite çalışmalarını finanse etmeleri için belirli miktarda fon veririz. Ayrıca sağlık destek projesi dediğimiz bir projemiz var. Biliyorsunuz sağlık gelecek için esastır. Bunlardan biri sosyal koruma meseleleri ve sağlık işbirliği incelemesi ile ilgilidir. Ayrıca tohum bankası kurmak için tarımda tohum bankası dediğimiz projeyle ilgileniyoruz. Proje hala planlama ve geliştirme aşamasındadır. Biz hala alimentasyonun ikinci aşamasındayız, daha önce organizasyonun yapısını oluşturmakla meşguldük, yapının kurulması için çok mutluyuz ve uygulamaya girmeyi çok istiyoruz."

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