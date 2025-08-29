CW Enerji, Tekirdağ'da 9 bin kWp Güneş Enerji Santralini Tamamladı

CW Enerji, 9 bin 863,62 kWp gücündeki Tekirdağ arazi GES'in anahtar teslim kurulumunu başarıyla tamamladı. CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, Tekirdağ'da devreye alınan bu projenin hem çevresel hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladığını belirterek, "Tekirdağ'da hayata geçirdiğimiz bu santral ile birlikte bölgedeki işletmelere örnek teşkil edecek çevreci bir model ortaya koyduk. Bu tür yatırımların çoğalması, ülkemizin yeşil enerji dönüşümünü hızlandıracaktır" dedi.

CW Enerji, 9 bin 863,62 kWp gücündeki Tekirdağ arazi GES'in anahtar teslim kurulumunu başarıyla gerçekleştirdi. Güneş enerji santrali ile yılda yaklaşık 957 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 6 milyon 336 bin 113 kg karbondioksit salınımı önlenecek.

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, konu hakkında yaptığı açıklamada, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırma misyonuyla hareket ettiklerini belirterek, bu çerçevede Türkiye genelinde sürdürülebilir projelere imza atmayı sürdürdüklerini söyledi.

Yılmaz, yenilenebilir enerjiye yapılan her yatırımın hem bugünün hem de geleceğin dünyası için atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, "CW Enerji olarak, firmaların enerji dönüşümü yolculuklarında en güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmalarına ve karbon ayak izlerini azaltmalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ'da 9 bin 863,62 kWp gücündeki arazi GES'in kurulumunu tamamladık. Yüksek verimli güneş panellerimizle donattığımız güneş enerji santrali ile yılda yaklaşık 957 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 6 milyon 336 bin 113 kg karbondioksit salınımı önlenecek" dedi.

"Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz"

Tekirdağ'da devreye alınan bu projenin hem çevresel hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Yılmaz, her geçen gün daha fazla işletmenin temiz enerji kaynaklarına yöneldiğini kaydetti.

Yılmaz, "Biz de CW Enerji olarak bu dönüşüm sürecinde müşterilerimize özel çözümler sunuyor, yüksek verimli sistem tasarımlarımızla maksimum fayda sağlıyoruz. Tekirdağ'daki bu yatırım, sadece bir enerji üretim projesi değil; aynı zamanda çevre bilincinin ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin de somut bir göstergesi. Her projede sadece enerji üretmeyi değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Tekirdağ'da kurulumunu tamamladığımız bu santral ile birlikte bölgedeki işletmelere örnek teşkil edecek çevreci bir model ortaya koyduk. Bu yatırımların çoğalması, ülkemizin yeşil enerji dönüşümünü hızlandıracaktır" dedi. - ANTALYA