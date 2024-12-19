CW Enerji'den Bingöl'deki Öğrencilere Solar Eğitim Desteği

CW Enerji, '81 ile Solar Eğitim Kiti Kampanyası' kapsamında son olarak Bingöl'de öğrencilere kitlerinden hediye etti.

CW Enerji, sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Eğitime yönelik desteğini sürdüren firma, 81 ilde yeşil dönüşümün mimarları olacak gençlerimizle daha yaşanabilir bir dünya için el ele çalışmalarını sürdürüyor.

CW Enerji'nin hayata geçirdiği '81 ile Solar Eğitim Kiti Kampanyası' kapsamında son olarak Bingöl ili merkezi ve 7 ilçesinde toplam 15 meslek lisesine 15 adet Solar Eğitim Kiti hediye edildi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sektör arenasında gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların yanında sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da fark oluşturaya devam ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda eğitime ve toplumsal gelişmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Sarvan, "Kurulduğumuz günden bu yana eğitime destek vermeye devam ediyoruz ve öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Bu doğrultuda bir ilke imza atarak tüm sektör paydaşlarının kullanabileceği, başucu kitabı niteliğindeki 'CW Enerji Ürün Bilgilendirme Kitabı'nı sektöre kazandırdık. Sektöre yön vermek, enerji sektöründe bilgi sahibi olmak isteyenleri kılavuz olmasını sağlamak amacıyla yazdığımız CW Enerji Ürün Bilgilendirme kitabımızın satışından elde ettiğimiz gelirler ile de meslek okullarına 'Solar Eğitim Kiti' hediye ediyoruz. Okullara kitabımızı, güneş paneli, invertör, şarj kontrol cihazı, akü ve bağlantı kablolarından oluşan kiti gönderiyoruz. Projemizle gençlerimizin eğitimine katkı sağlamayı, temiz enerjiyle dolu geleceğe bir adım daha yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Güneş enerjisinin bilinirliliğini artırarak yeni nesillere bu sistemin avantajlarını yakından anlatmayı hedeflediklerini ifade eden Sarvan, ulaştırdıkları her kit ile öğrencilerin güneş enerjisini ve avantajlarını daha yakından tanımalarına imkan sağladıklarını kaydetti.

"Gençlerimizi bu eğitim kitleriyle geleceğe hazırlıyoruz"

Gençlerle daha yaşanabilir bir dünya için el ele çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Sarvan, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz '81 ile Solar Eğitim Kiti Kampanyası' kapsamında son olarak Bingöl ili merkezi ve 7 ilçesinde toplam 15 meslek lisesine 15 adet Solar Eğitim Kiti hediye ettik. Enerji sektörünün bilinçli ve yetişmiş kadrolara ihtiyacı var. Gençlerimizi bu eğitim kitleriyle geleceğe hazırlıyoruz. CW Enerji Solar Eğitim Kiti ile gençlerimizin güneşten elektrik üretme teknolojisini öğrenmelerine katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yeşil dönüşümün önemli bir parçası olan güneş enerjisi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu alanda kariyer yapmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bugüne kadar 81 ilde 120'den fazla okula CW Enerji Solar Eğitim Kiti hediye ettiklerini dile getiren Sarvan, Türkiye'deki tüm illerde en az bir okula kitlerinin ulaştığını söyledi.

"Ülkemizin enerji bağımsızlığına katkıda bulunacak bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak adına genç nesillere yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Sarvan, "Gençlerimizin daha çevre dostu ve sürdürülebilir bir dünya için gerekli bilgiye sahip olmalarını önemsiyoruz. Projelerimizle gençlerimizin güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki ilgisini artırarak, ülkemizin enerji bağımsızlığına katkıda bulunacak bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir çevre bırakılması için çok çalışmaya ve değer üretmeye tüm hızımızla devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA