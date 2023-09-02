Çumra'da çiftçiler su sorununa tepki gösterdi

Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçiler, üretmek için sula bulamadıklarını belirterek yolu kapattı. Çiftçiler, Apa Hotamış İletim Kanalı ve Konya Ovası Projesi'nden bekledikleri suyun kendilerine iletilmemesine tepki gösterdi.

TANER ÖZAY

Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçiler; üretmek için sula bulamadıklarını belirterek yolu kapattı.

Konya'nın Çumra ilçesinde, çiftçiler; üretmek için su bulamadıklarını belirterek, yol kapatma eylemi yaptı. Çiftçiler; 2012 yılında yapımına başlanan ve 2017 yılında bitirilmesi planlanan Apa Hotamış İletim Kanalı ve Konya Ovası Projesi'nden (KOP) bekledikleri suyun bir türlü kendilerine iletilmemesine tepki gösterdi.

Bir çiftçi, "Biz sesimizi duyurmakla mükellefiz. Biz burada saygısızlık yapmıyoruz. Küfretmiyoruz. Herhangi bir terbiyesizlik yapmıyoruz. Sadece mülki amirimizi buraya istiyoruz. Biz sandıkta gidip oyumuzu kullandık ama hani? Herkes orada goygoy yapıyor" dedi.

Yol kapama eylemi, Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından sona erdi.