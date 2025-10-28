Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Terminal Kadıköy'de Etkinlikler Düzenlenecek

Güncelleme:
Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla, 29 Ekim'de Terminal Kadıköy'de çeşitli konserler ve performanslar gerçekleştirilecek. Etkinlikte DJ performansları ve Ozbi'nin konseri yer alacak.

Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü, İstanbul'un kültür-sanat ve sosyal yaşam alanlarından Terminal Kadıköy'de çeşitli konserler ve performanslar gerçekleştirilecek.

Akfen Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler, 29 Ekim saat 17.00'de kapıların açılmasıyla başlayacak.

Etkinlik programında, 17.30'da DJ performansı, 18.30'da ise sanatçı Ozbi'nin konseri yer alacak. Kutlama, saat 20.00'deki ikinci DJ performansıyla sona erecek.

Kutlama kapsamında Terminal Kadıköy'ün meydanı kırmızı-beyaz süslemelerle donatılacak, etkinlik alanı Cumhuriyet temasıyla bütünleştirilecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com
