Cumhuriyet Bayramı'nda Taşınan Gurur ve Coşku

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Kestelli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Cumhuriyetin toprağa, emeğe ve üretime değer veren bir kalkınma ideali üzerine kurulduğunu kaydetti.

Ülkeyi tarımda, sanayide, ticarette ve teknolojide daha güçlü yarınlara ulaştırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Kestelli, "Biliyoruz ki Cumhuriyetin ışığı ancak bu şekilde daha da parlayacaktır. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma kararlılığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.