Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Web Summit'te Türkiye'nin dijitalleşme ve teknoloji reformlarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan ve Lizbon'da düzenlenen Web Summit'e "Invest Türkiye" mottosuyla katılarak Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri politikalarının yanı sıra teknoloji reformlarını paylaştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan ve Lizbon'da düzenlenen Web Summit'e "Invest Türkiye" mottosuyla katılarak Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri politikalarının yanı sıra teknoloji reformlarını paylaştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, küresel startup ekosistemini tek çatı altında toplayan ve dünyanın en seçkin teknoloji etkinlikleri arasında yer alan Web Summit, Portekiz'in Lizbon şehrinde bugün sona eriyor.

Yatırım Ofisi rehberliğinde Türkiye'nin güçlü bir şekilde temsil edildiği etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) yanı sıra ilgili kamu kurumları, teknoparklar, startuplar ve risk sermayesi yöneticileri Türkiye'yi temsil etmek ve uluslararası paydaşlarla etkileşimde bulunmak amacıyla katıldı.

Etkinlik boyunca Türk startup'lar kendi ürünlerini uluslararası oyuncuların ürünleri ile karşılaştırdı ve müşteri tabanını genişletme, sermaye çekme, teknoloji firmaları ile iş birliğini geliştirme fırsatlarını değerlendirdi.

Zirveye 153 ülkeden 70 bin ziyaretçi ve 2 bin 600 startup katıldı. Etkinlikte 1000'den fazla konuşmacı, politika yapıcı ve 900'den fazla yatırımcı bir araya geldi. Yatırım Ofisi, etkinliğe 4'üncü kez art arda katılımıyla partner olarak merkezi rol oynadı ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

"Yabancı yatırımcıyı davet etmekten heyecan duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türk girişimcilik sisteminin dikkat çekici büyümesine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım Ofisi olarak ekosistemimizin potansiyelini öne çıkarmaktan ve zirve boyunca Türk startup'larına yatırım yapmak için yabancı yatırımcıyı davet etmekten heyecan duyduk. Bu sene zirveye 'Invest Türkiye' mottosuyla değerli girişimcilerimiz ile katılarak, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği dijitalleşme, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri politikalarının yanı sıra teknoloji reformlarını da paylaştık. Paydaşlarımızın startup topluluğu içerisinde hak ettikleri görünürlüğü kazanmayı desteklemekten heyecan duyduk."

Dağlıoğlu, etkinlik sırasında Türkiye'nin teknoloji ekosistemi hakkında güncel istatistikler ve önemli oyuncuların görüşlerini sunan Startups.watch raporunu uluslararası topluluğa tanıttıklarını bildirdi.