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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin "Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır" açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan Yılmaz,yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine değindi. "Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda" diyen Yılmaz, "Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır. Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARIN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAK YAKLAŞIM GÖZETİLECEK"

"Küçük işletmeler, emek yoğun işletmeler, büyükler çok etkilenmiyor doğrusu küçük işletmeler etkileniyor. Bu işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak ama çalışanların da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetilmesini bekliyorum, sonuçlarını göreceğiz."

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Enflasyona ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti: "Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli en temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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