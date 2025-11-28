Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Helal Ticaretinin Geleceğine Yön Veriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve köklü tecrübesiyle helal ticaretinin geleceğine yön veren ülkeler arasında yer almaktadır." dedi.

Yılmaz, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen, 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'na video mesaj gönderdi.

Helal ürün ve hizmetlere yönelik ilginin küresel ölçekte artmasının, İslam'ın öngördüğü temiz, güvenli ve sağlıklı üretim anlayışının hem toplumsal hem ekonomik karşılığı olduğunu gösterdiğini belirten Yılmaz, helal ekonomisinin bugün 7 trilyon doları aşan bir hacme ulaştığını ifade etti.

Yılmaz, söz konusu büyüklüğün, bu alandaki standartların yalnızca Müslüman toplumların ihtiyaçlarını değil, küresel tüketici beklentilerini de karşılayan bir yapıya dönüştüğüne işaret ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede helal ekonomisi, üretim kalitesini yükselten, ticarette güveni pekiştiren, İslam ülkeleri arasında yeni işbirliği imkanları oluşturan stratejik bir alan haline gelmiştir. Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve köklü tecrübesiyle helal ticaretinin geleceğine yön veren ülkeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), ülkemizde ve uluslararası alanda helal belgeli ürünlere duyulan güveni güçlendiren çalışmalarıyla küresel helal belgelendirme sisteminin sağlıklı işlemesine önemli katkılar sunuyor.

OIC/SMIIC standartları temelinde helal belgelerinin çok taraflı tanınmasını üstlenecek uluslararası yapı olan Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu'nun teşkilinde ülkemiz öncü bir rol üstlenmiş, küresel düzeyde referans kabul edilen çerçevenin şekillenmesine katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, zirve ve forumun Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde üst üste 11'inci kez başarıyla düzenlenmesi, ülkemizin helal ekonomisine verdiği önemin ve bu alandaki küresel liderlik vizyonunun en açık göstergesidir. Bu vizyon ve liderlik, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel helal ekosisteminin standartlarını, yönünü ve geleceğini şekillendirme konusundaki güçlü iradesini de ortaya koymaktadır."

"Helal ekonomisi yalnızca bir tüketici tercihi değil"

Gıda ve kozmetikten tekstile, organik ürünlerden turizme ve sağlığa uzanan geniş bir alanda firmaları buluşturan Helal Zirvesi ve Fuarı'nın helal endüstrisinin tüm aktörlerine yeni ticaret, yatırım ve işbirliği imkanları sunduğunu vurgulayan Yılmaz, bu yıl programa eklenen e-Ticaret Zirvesi'nin, dijital pazarların yükselen rolünü dikkate alan önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yılmaz, zirve kapsamında gerçekleştirilecek ülke bazlı forumlar ve ikili görüşmelerin (B2B) ise İslam dünyasının ticari potansiyelini daha verimli şekilde buluşturan bir yapı oluşturduğunu bildirerek, bu görüşmelerin, ülkeler arasında işbirliklerine ve somut projelere dönüşeceğine inandığını kaydetti.

Ayrıca sağlık ve turizm alanlarındaki etkileşimleri ele alacak Avrasya Turizm ve Sağlık Konferansı'nın da bu yılın programını zenginleştiren önemli bir başlık olarak öne çıktığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Helal gıda, helal ekonomi ve helal turizm başlıklarında yapılacak oturumların, karşı karşıya olduğumuz ihtiyaçları, imkanları ve atılacak adımları daha berrak şekilde ortaya koyacağına inanıyorum. Helal ekonomisi yalnızca bir tüketici tercihi değil, İslam ülkeleri arasında daha adil, daha dengeli ve daha sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme zemini oluşturma iradesinin de temel bileşenidir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu nedenle helal ekosistemine yönelik yatırımların, dijitalleşme adımlarının ve standart uyum süreçlerinin tüm ülkeler tarafından güçlü bir şekilde sahiplenilmesinin kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.