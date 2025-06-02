Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracattaki Artış Ekonomik Büyümenin Başarısını Gösteriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracattaki Artış Ekonomik Büyümenin Başarısını Gösteriyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ihracattaki artış ve ekonomik büyümenin dengeli sürdürüldüğünü belirterek, programlarının başarıyla ilerlediğini açıkladı. Mayıs ayında ihracatta yüzde 2,7 artış yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomik büyümenin dengeli bir şekilde sürdürülmesi, ihracattaki artış, cari açıktaki azalış ve işsizlik oranlarındaki gerileme, programımızın başarılı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatın, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında arttığını, yıllıklandırılmış ihracatın 265,5 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdükleri politikalar sayesinde bu yılın ilk 5 ayında ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artırmayı başardıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin dengeli bir şekilde sürdürülmesi, ihracattaki artış, cari açıktaki azalış ve işsizlik oranlarındaki gerileme Programımızın başarılı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. Dezenflasyona yönelik programımızı kararlı şekilde sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi içinde ekonomimizin dinamizmini güçlendirmeye; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi
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