Cevdet Yılmaz: Güçlü ihracat performansımızı sürdürüyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda güçlü ihracat performansımızı sürdürüyoruz. Bu görünüm, güçlü üretim kapasitemizin, pazar çeşitlendirme kabiliyetimizin ve rekabetçi sektörlerimizin dış talepteki zorlu koşullara karşı dayanıklılığını ortaya koymaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde dirençli yapısını sürdürmektedir. İhracat, haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 oranında artışla 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış ihracatımız 277,9 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Mal ve hizmet ihracatımız ise 400 milyar dolar seviyesini ilk defa aşmıştır. Küresel ekonomide talep koşullarının zayıfladığı, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin arttığı ve tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma eğilimlerinin güçlendiği bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen, ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda güçlü ihracat performansımızı sürdürüyoruz. Bu görünüm, güçlü üretim kapasitemizin, pazar çeşitlendirme kabiliyetimizin ve rekabetçi sektörlerimizin dış talepteki zorlu koşullara karşı dayanıklılığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönem hedeflerine değinen Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde de küresel ekonomide yaşanan dönüşümlere hızla uyum sağlayan, yüksek katma değer üretimi, teknolojik dönüşümü ve yeni pazarlara erişimi destekleyen politikalarımızla ihracatımızın büyüme ve istihdama katkısını artırmayı hedefliyoruz. Amacımız cari açığımızı yönetilebilir seviyelerde tutmaya devam etmek, dış finansman ihtiyacımızı azaltmak, böylece makro finansal istikrarımızı pekiştirmektir. İş ve yatırım ortamını daha öngörülebilir hale getiren, beşeri sermayeyi güçlendiren, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandıran, kamu mali disiplinini koruyan ve ekonomik dayanıklılığı artıran yapısal reformlarımızla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi ve vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı