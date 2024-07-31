Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı

Bazı şirketlerin vergi ödemediğine yönelik iddialara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, bu şirketlerin neden vergi ödemediğini ifade ederek, "Sebebi şu; Bizim vergi hukukumuzda çeşitli istisnalar ve muafiyetler var. Mesela siz yatırım yapıyorsunuz, bunun karşılığında vergi muafiyeti elde ediyorsunuz." dedi.

Sosyal medyada şirketlerin vergi ödemeleriyle ilgili paylaşımlar geçtiğimiz günlerde gündem oldu. Birçok vatandaşın sorgulama yapıp ekran görüntülerini yayınladığı paylaşımlarda, aralarında çok sayıda e-ticaret, kuyumculuk ve yiyecek-içecek markasının da bulunduğu Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin vergi ödemediği öne sürüldü. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Maliye ekiplerinin incelemelerinin sürdüğüne vurgu yapılan yazılı açıklamada yeni düzenleme ile vergisi çıkmayan mükelleflerin kurum kazançları üzerinden asgari yüzde 10 vergi ödeyeceği ifade edildi.

"BAZI FİRMALAR GERÇEKTEN VERGİ ÖDEMİYOR"

Gündem olan konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklama geldi. Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında konuşan Yılmaz, "Bazı firmalar gerçekten vergi ödemiyor. Ama niye ödemediklerini analiz etmeniz lazım. Sebebi şu; Bizim vergi hukukumuzda çeşitli istisnalar ve muafiyetler var. Mesela siz yatırım yapıyorsunuz, bunun karşılığında vergi muafiyeti elde ediyorsunuz. Bundan dolayı da vergi ödemiyorsunuz. Kar elde etseniz bile, 'Ben yatırım yaptım' diyorsunuz. Aldığınız teşvik belgesi size bir muafiyet sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"EN AZ YÜZDE 10 VERGİ ÖDEYECEKLER"

Yılmaz, "İstisna ve muafiyetler ne olursa olsun, bunlardan önceki karlılığına göre en az yüzde 10 kurumlar vergisi getirdik. Dolayısıyla bundan sonra hangi teşvik belgesini alırsa alsın şirketler en az yüzde 10 vergi ödemiş olacaklar. O sorunu bu şekilde aşmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARTIK BÜROKRASİ İSTESE BİLE ANAPARAYI SİLEMEYECEK"

Uzlaşma mekanizmasına ilişkin olarak da bilgi veren Yılmaz, "Uzlaşma mekanizması ise şöyle: İdare ve mükellef arasında bir ihtilaf oluştuğunda bir araya geliniyor ve uzlaşma ile bir rakam çıkıyor ortaya. Şu anki uygulamamızda anaparayı hiçbir şekilde affetmemek şeklindeydi. Şu an kanunlara da bunu koyduk. Yani artık bürokrasi istese bile anaparayı silemeyecek, en fazla cezaları, faizleri indirme durumunda olacak. Bu uygulamayı da ilk defa bu paketle getirmiş olduk." şeklinde konuştu.